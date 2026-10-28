Правила запуска отопительного сезона могут изменить: когда хотят включать батареи

По мнению авторов предложения, ориентироваться нужно на температуру внутри помещения, а не снаружи

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Кабинет Министров Украины призывает изменить порядок начала отопительного сезона. Основным критерием для подачи тепла предлагают сделать фактическую температуру в помещениях, а не ориентироваться на погоду.

Соответствующую петицию №41/011186-26эп опубликовал на сайте Кабмина Денис Брынза 26 октября. Также инициатива предусматривает механизм досрочного включения отопления.

Автор инициативы предлагает скорректировать постановление №830, согласовать температурные нормативы для разных типов зданий и определить, как будут контролировать их соблюдение.

Почему предлагают пересмотреть критерий +8 градусов

По действующему порядку отопительный сезон начинают, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток составляет +8 или ниже. Автор петиции предлагает закрепить, что этот показатель не должен являться единственным ориентиром для запуска тепла.

Погода на улице не всегда отражает условия внутри построек. При одинаковой наружной температуре дома охлаждаются по-разному – в зависимости от уровня утепления и теплопотерь. Поэтому люди могут мерзнуть в квартирах, школах, детских садах и других помещениях, хотя по правилам отопление еще можно не включать.

"Отопление должно включаться тогда, когда этого требуют реальные условия внутри зданий, а не только формальные показатели температуры на улице", — подчеркнул автор петиции.

Как предлагают запускать тепло и контролировать температуру

Денис Брынза предлагает учитывать погодные условия, прогноз похолодания и, прежде всего, фактическую температуру в зданиях. Для жилых комнат базовым ориентиром он считает правильным установить температуру не ниже +18 градусов. Минимальные температурные нормы также предлагается определить и согласовать для учебных заведений, больниц и других общественных зданий.

Для рассмотрения петиции Кабмином она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации материала ее поддержали 29 человек. До конца сбора подписей осталось 90 дней.

Важно! Подание петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением властей или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Более подробно читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-либо изменить"

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