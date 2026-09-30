Платіжка може бути меншою на 10%: що допоможе утримати тепло в кімнаті

Що варто поставити до початку опалювального сезону

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Перед стартом опалювального сезону варто оглянути вікна та двері й перевірити, чи немає щілин, через які в будинок потрапляє холодне повітря. Встановлення ущільнювачів може зменшити витрати енергії на опалення на 5–10%.

Найчастіше така проблема виникає зі старими або недостатньо герметичними вікнами та дверима. Через щілини тепло швидше залишає приміщення, тому опалення працює інтенсивніше, щоб зберегти комфортну температуру, як написали в Оk Diario.

Який ущільнювач вибрати

Вибір матеріалу залежить від розміру щілини та місця, де його планують встановити. Для невеликих зазорів усередині приміщення підійдуть пінопластові ущільнювачі, хоча з часом вони можуть втрачати форму.

Гумові або EPDM-ущільнювачі краще переносять перепади температури та тривале використання, тому їх часто використовують для вікон і зовнішніх дверей. Силіконові варіанти залишаються еластичними, а щіткові ущільнювачі зручні для розсувних конструкцій.

Як правильно вибрати ущільнювач на вікна та двері. Фото: згенероване ШІ, телеграф

Окремо існують накладки для нижньої частини дверей. Вони закривають зазор між полотном і підлогою та допомагають зменшити проникнення холодного повітря.

Перед монтажем поверхню потрібно очистити від пилу та вологи й добре висушити. Якщо використовується клейкий ущільнювач, його не варто сильно розтягувати під час наклеювання — інакше він може втратити форму та гірше виконувати свою функцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що варто зробити до початку опалювального сезону, щоб батареї працювали ефективніше, а витрати на опалення були меншими.