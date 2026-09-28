"Зимового режиму" не існує: як перевірити пластикові вікна та як доглядати за ними

Про обман із "дешевим регулюванням", захист від цвілі та особливості монтажу в мороз

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— Мені часто телефонують і питають: "Скільки у вас коштує найдешевше вікно?" Відповідаю: "Це не до мене. Звертайтесь до тих, хто розвішує оголошення на під'їздах. Там вказані приблизні ціни. Але вам продадуть найгірший профіль і при цьому кинуть на гроші".

53-річний майстер Євген Пештерев з Полтави, котрий уже три десятиліття займається установкою пластикових вікон, напевне знає, що говорить. Тож "Телеграф" попросив його як експерта в галузі віконної фурнітури розповісти про основні тенденції цього ринку, а також про типові помилки замовників та міфи, пов’язані з доглядом за вікнами.

Ущільнювачі прослужать довше, якщо їх регулярно мити

Неочікувано на запитання, коли слід переводити вікна на зимовий режим і як це правильно зробити, Євген відповів:

— Це надумана проблема, що подається певними людьми як універсальний спосіб позбутися проникнення холоду через вікна. Загалом, такого технічного терміну, як "зимовий режим" в офіційній документації провідних виробників не існує. Це побутова назва регулювання ступеня притиску стулки до рами, яка обросла безліччю міфів.

Євген Пештерев - майстер з 30-річним досвідом

Мова йде про гумовий віконний ущільнювач, який взимку стискається, влітку розширюється, а з часом зношується, провисає, і його треба підтягнути ближче до стулки. Це все дійсно регулюється, але безвідносно до періодів року. Зазвичай буває достатньо помити гуму від бруду й вона стане еластичнішою, відтак, краще прилягатиме.

А майстер може її просиліконити й відрегулювати ексцентрики на фурнітурі, які підтягують стулку в правильному напрямку. На жаль, нечесні майстри на цьому непогано заробляють. Сьогодні найдешевше регулювання однієї стулки коштує 300 гривень. І якщо їх п’ять, то треба віддати півтори тисячі.

— Хіба не фірма, яка встановлювала вікна, має їх обслуговувати?

— Бажано, її майстри. Або спеціаліст, якому ви довіряєте. Але ні в якому разі не допускати до своїх вікон тих, хто ходить по квартирах і пропонує начебто німецьку поліуретанову гуму зі знижкою для пенсіонерів. Це звичайнісіньке шахрайство.

— Як правильно доглядати за ущільнювачами, щоб вони служили якомога довше?

— Мити кілька разів протягом теплого періоду часу, раз на пару років запрошувати перевіреного майстра для професійної профілактики.

Склопакет для економії тепла й захисту від шуму має бути широким

— Які проблеми можуть очікувати тих, хто намагається встановити вікна самостійно або наймає дешевих майстрів?

— По-перше, є чимало компаній, які продають дешеві профільні системи, зроблені з відходів переробки, щоб привабити покупця ціною. І вони мають право на життя. Скажімо, у цехах, дачних літніх будиночках, сараях тощо, де, як правило, не треба зберігати тепло. Але той, хто самостійно опалює житлове приміщення, має розуміти, що якісне, правильно установлене вікно буде економити йому бюджет. Надто дорогі зараз енергоресурси, щоб пускати гроші на вітер.

По-друге, неправильний монтаж може мати дуже серйозні наслідки. Один з яких — запотівання скла.

Від якості встановлення вікон залежить комфорт в оселі

— Звідси детальніше, будь ласка…

— Ситуація дуже поширена, чи не так? І причин цьому дуже багато. Це і неякісні склопакети, і холодна профільна система, що продувається, і неправильно змонтоване вікно, і погано задуті монтажною піною отвори та щілини… Тому в теплих помешканнях з настанням холодів вікна починають "плакати" — внаслідок перепаду температур на них утворюється конденсат. А це сприяє розвитку цвілі, якою люди дихають.

— Двокамерний склопакет дійсно краще тримає тепло, аніж однокамерний?

— Так. Тільки раніше всі ставили двокамерні 2,4-сантиметрові склопакети, у яких відстань між склом узагалі мінімальна. Але краще б у них не було третього скла, було б більше толку. Бо чим далі скло від скла, тим вікно тепліше.

Сьогодні найпопулярніші 32-гі склопакети, бо вони найбюджетніші. Та зараз уже й 60-ї серії (з товщиною профільної системи 6 сантиметрів) поступово виходять з ринку. Навіть у новобудовах установлюють вікна, що відповідають енергозберігаючим нормативам. Ще недавно, пам’ятаєте, власники, заселяючись у квартири, змушені були просто демонтували нові "антуражні" вікна й ставити дорожчі, що не пропускають холоду?

А в одній з найпотужніших вітчизняних компаній, з якою я співпрацюю, поступово відмовляються навіть від 70-го профілю й переходять на 72-й та 76-й. Так, у 72-й серії VEKA ширина склопакета сягає 44 міліметри, а в 76-й — 48.

Я рекомендую установлювати вікна з шириною склопакета не менше 44 міліметрів.

Енергоефективний склопакет – це додаткова економія на опаленні

— Який профіль та склопакет краще обирати для галасливого центру міста, а який — для приватного будинку?

— Максимально широкі склопакети — максимально якісні. Якщо вони гарно зачиняються, то всі вуличні звуки зникають.

А в приватному житлі вікна, окрім того, мають бути ще й максимально теплими. Вони економитимуть розхід газу або дров.

У приватному будинку вікна мають бути максимально теплими, щоб заощаджувати на опаленні

В умовах війни найкраще вибирати загартоване скло

— Саме скло також має різні характеристики. На що звертати увагу при замовленні?

— Так. Скажімо, зовні краще установити сонцезахисне скло Solar, яке відбиває приблизно 60% сонячної теплової енергії й ультрафіолетових променів. Відтак, приміщення менше нагріватиметься і для його охолодження треба буде рідше включати кондиціонер. Тобто, при цьому економимо на електроенергії.

Енергоефективний склопакет — це додаткова економія на опаленні. Тому внутрішнє скло повинне бути з низькою теплопровідністю, тоді воно краще зберігатиме тепло зсередини, не даватиме проникати холоду.

Добре тримає потрібну температуру задутий у міжскляний простір технічний газ аргон.

— Правда, що зараз відмовляються від скла й ставлять прозорий полікарбонат?

— У вікнах полікарбонат не використовують. Хіба що у якихось вітринах, в холодних альтанках, на зупинках. Просто це різні системи.

— Чи міняють люди вікна, які вони установлювали чверть століття тому, на сучасні?

— Років п’ять тому з’явилась така тенденція.

— Встановлюють дерев’яні рами чи віддають перевагу все-таки пластику?

— Пластику, однозначно. В Україні, на жаль, немає гарно висушеного дерева, яке було б надійним у віконних виробах. У наших погодних умовах його починає крутити, лак лопається, з’являються тріщини, в які потрапляє вода й дерево починає чорніти. До того ж його дуже дорого обслуговувати: треба, як корабель, постійно просочувати спеціальними розчинами, щоб запобігти розтріскуванню й гниттю, шліфувати, покривати лаком…

Нові замість старих

З теплим монтажем не дутиме з підвіконня

— Що таке теплий монтаж? Чому він стає стандартом і чи завжди він потрібен?

— Теплий монтаж вікон — це вдосконалена технологія встановлення віконних конструкцій із тришаровою ізоляцією монтажного шва, яка захищає його від вологи, промерзання та руйнування. При цьому зовні клеїться паронепроникна гідроізоляційна стрічка, що виводить вологу назовні та захищає від дощу й вітру. З середини приміщення клеїться пароізоляційна стрічка, яка захищає шар монтажної поліуретанової піни (вона забезпечує основну тепло- і звукоізоляцію) від вологи, що йде зсередини.

Той, хто розуміє, як уникнути продування в зоні підвіконня, обирає теплий підвіконний (підставочний) профіль для вікна (це елемент, до якого кріпляться підвіконня та відлив, так зване зовнішнє підвіконня). Раніше ці профілі робили пустотілими, тому вони були холодними.

Звісно, завдяки цим удосконаленням вікна подорожчали, але новітні технології того варті. На якості, вважаю, економити не варто. На жаль, хтось цього не розуміє, а в багатьох немає фінансової можливості.

— Як загалом змінилися технології за останні 5-10 років?

— Дуже багато чого змінилося. З'явилися, як я вже говорив, нові профільні системи, тепліші склопакети, багато гартованого скла. З огляду на ситуацію в країні, чимало клієнтів обирають саме гартоване скло. За ціною воно не відрізняється від звичайного, але набагато безпечніше. Воно не розбивається, просто розпадається на шматочки, які не ранять. Уламки можна навіть руками згрібати.

— Як підготувати квартиру до приходу монтажників, щоб процес пройшов максимально швидко і чисто?

— Я попереджаю клієнтів, щоб поскручували килими, позавішували картини, дзеркала, накрили меблі спеціальною будівельною плівкою й заклеїли малярними стрічками. Хоча багато залежить від самих монтажників. Є такі, котрі працюють надзвичайно акуратно, намагаючись нічого не пошкодити в інтер’єрі.

Монтаж вікон

Папір усе стерпить і вкаже на "косяки" монтажників

— Як звичайному клієнту перевірити якість роботи монтажника відразу після встановлення вікон, поки бригада ще на місці? На що треба звертати увагу?

— Недобросовісні майстри, які роблять косо, криво, аби живо, користуються тим, що клієнти не можуть оцінити їхню роботу моментально. Тому дам кілька лайфхаків. Відчиніть стулку вікна на 45 або 90 градусів й відпустіть руку. Якщо вона сама зачиняється або розчиняється навстіж, значить, вікно встановлено не за рівнем. В ідеалі стулка повинна залишатися нерухомою. Інший спосіб: відчиніть вікно, вкладіть на раму звичайний аркуш паперу А4 і щільно закрийте стулку. Спробуйте витягнути папір. Якщо він виходить легко або взагалі випадає — притиск слабкий, вікно буде продувати. Якщо папір рветься або виходить з великим зусиллям — усе добре. Повторіть це у 3–4 місцях по периметру стулки. А в ході самої установки зверніть увагу, щоб майстри не свердлили профільної системи заради того, щоб уставити анкери. Це категорично не дозволяється.

— Чи можна замовити фурнітуру з блокатором стулок, щоб убезпечити дітей від падіння з вікна, що, на жаль, дуже часто трапляється?

— Є системи, які врізаються прямо у фурнітуру ще на заводі. Такий замок коштує більше тисячі гривень. Але це естетично й непомітно. Дитина, допустимо, ставши на підвіконня, не може самостійно відкрити вікно.

Є значно дешевші варіанти — ручка із замком чи блокатором, а також замок "Антидітка", що монтується під стулкою.

— Скажіть, ви встановлюєте вікна лише до настання холодів? На це погода впливає?

— Впливає, звісно. Якщо мороз нижче 15 градусів, тоді піна замерзає при задуванні й за деякий час висипається. Але 10 градусів морозу їй не страшні. А мінус 7-8 градусів — взагалі ніяких проблем. Враховуючи, що клімат змінився й зими стали м’якшими, ми працюємо практично круглий рік.

— З якими найскладнішими чи найдивовижнішими замовленнями вам доводилося стикатися на практиці?

— Одним з найскладніших проєктів була установка вітрин у спорткомплексі "Спартак" у Полтаві. Це було 16 дуже масивних конструкцій, вагою понад пів тонни одна, які треба було скрутити посиленими болтами на спеціальних профілях. Ми підіймали їх лебідками.

Одна з найскладніших робіт Євгена у спорткомплексі "Спартак" у Полтаві

Є складні системи, які збираються, як конструктор лего, на місці монтажу.

Та, чим складніше монтувати, тим цікавіше, тим більшого досвіду набуваєш.

Фото надані Євгеном Пештеревим