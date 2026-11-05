У "Сільпо" повернули ціни з 2000-х: які продукти можна купити дешевше

Покупцям пропонують активувати спеціальні завдання у додатку

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В українській мережі супермаркетів "Сільпо" стартувала акція, яка дозволяє ненадовго повернутись у минуле. Покупцям пропонують придбати деякі популярні продукти за ностальгічними цінами, що нагадують вартість товарів у 2000-х роках.

Акція отримала назву "Відкривайте ціни з минулого" та приурочена до дня народження мережі – "Сільпоріччю". Вона триватиме з 5 до 18 листопада 2026 року включно.

Однак просто прийти до магазину та купити товар за спеціальною ціною не вийде: для цього потрібно виконати кілька умов.

"Сільпо" пропонує покупцям отримати доступ до ностальгійних цін

Як працює акція

Щоб отримати доступ до спеціальних цін, покупцям необхідно:

Завантажити додаток "Сільпо" і увійти до свого облікового запису. Перейти до розділу "Завдання" та активувати одну з доступних пропозицій. Виконати умови конкретного завдання. Вони можуть передбачати придбання на певну суму, придбання товарів певної категорії або кілька покупок протягом тижня. Після виконання завдання у програмі з’явиться спеціальна пропозиція у розділі "Ваші нагороди". За наступної купівлі можна буде забрати один товар із запропонованої добірки за ностальгійною ціною.

Важливий нюанс: одночасно можна активувати лише одне завдання. Після виконання покупець зможе вибрати наступне. Усього за період акції можна послідовно виконати трохи більше 19 завдань. Кожному учаснику автоматично пропонують 10 випадкових завдань із загального списку 138 варіантів.

"Сільпо" пропонує покупцям отримувати ностальгічні ціни за виконання завдань

Які товари можна придбати дешевше

В офіційних правилах акції вказано десятки категорій товарів. Серед них є продукти, які добре знайомі покупцям із дитинства.

Наприклад:

Масло "Яготинське Екстра" 82,5% — 59,99 грн.

Напій "Живчик" – 19,99 грн.

McCoffee Original – 12,99 грн.

Кетчуп – 9,99 грн.

Це спеціальні ціни, доступні після виконання відповідних завдань, а не вартість товарів для всіх покупців без додаткових умов.

В акції "Сільпо" деякі товари доступні за ностальгічними цінами після виконання завдань

В акції "Сільпо" товари з минулого можна отримати за ностальгічними цінами

У "Сільпо" ностальгічні ціни на окремі товари доступні після виконання завдань

В акції "Сільпо" пряники можна отримати за ностальгійною ціною після виконання завдання

Де діє пропозиція

Виконати завдання можна як у звичайних супермаркетах "Сільпо", так і при оформленні онлайн-замовлення на сайті або через мобільний додаток. Отримати покупки можна самостійно або замовити доставку.

Після виконання завдання право користуватися спеціальною ціною зберігається протягом семи календарних днів. Якщо потрібного товару немає, передбачено продовження терміну відповідно до правил акції.

Таким чином, мережа пропонує не просто знижки, а своєрідну гру, в якій покупці можуть згадати знайомі продукти та отримати можливість придбати їх за спеціальною ціною.

Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" знижки до 40% діють на певний перелік товарів. У рамках акції "Економія", або "Товар тижня", популярні товари продають на 20–40% дешевше за правилами акцій. Вигода залежить від обраних товарів та умов конкретної пропозиції: мають значення термін покупки, спосіб оплати та кількість товарів. Тому механізм знижок через програму не слід ототожнювати з цими акціями: відомості про "АТБ" описують умови акцій, але не встановлюють вимог до додатку.