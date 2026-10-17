Як купувати в "АТБ" набагато дешевше: акції та знижки, про які знають не всі

Покупцям пропонують знижки через застосунок і банки-партнери, сезонні розпродажі та колекційні пропозиції

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В "АТБ" проводять кілька видів акцій: щотижня пропонують знижки на продукти й непродовольчі товари, встановлюють спеціальні ціни для власників банківських карток мережі, надають знижки через застосунок і влаштовують сезонні розпродажі.

Кожна акція має свої умови: важливі термін купівлі, спосіб оплати та кількість товарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Щотижневі акції: "Економія" та "7 днів"

За акцією "Економія", яку також називають "Товар тижня", популярні товари продають зі знижкою від 20 до 40%, повідомляє "Телеграф". До добірки входять м’ясні вироби, молочна й кондитерська продукція, а також товари інших категорій. Асортимент оновлюють щотижня, а пропозиції діють обмежений час.

Ще одна регулярна акція – "7 днів". Асортимент тут також змінюється щотижня. За зниженими цінами продають продукти й широкий вибір непродовольчих товарів. Щотижневі пропозиції мережі охоплюють різні категорії товарів.

Актуальні акції в "АТБ"

Знижки за банківською карткою та в застосунку "АТБ"

Для покупців, які розраховуються карткою "АТБ" від банків-партнерів, діють окремі умови. На певний перелік товарів мережа встановлює спеціальні ціни зі знижкою до 40%. Власники таких карток також отримують постійну знижку 5% на окремі товари.

Отримати знижку можна і через програму лояльності в застосунку "АТБ". Для цього покупцеві потрібно відсканувати застосунок на касі. Зазвичай знижки за такими пропозиціями становлять від 3 до 10%.

Спеціальні ціни, власні марки та сезонні пропозиції

У мережі також проводять акції "Суперціна" та "Мінус на другу одиницю". Вони дають змогу купити вибрані товари зі знижкою до 60%. У другому випадку знижка діє за умови купівлі другої одиниці товару. Це окремий формат, відмінний від звичайного зниження ціни на акційний товар.

Регулярні знижки поширюються і на власні торговельні марки "АТБ": "Своя Лінія", "Розумний Вибір", De Luxe та інші. Товари цих брендів спочатку коштують дешевше, а під час акцій їхня ціна знижується додатково.

Ще один вид пропозицій – тематичні розпродажі до свят і в різні сезони. Наприклад, мережа пропонує знижки на товари для літніх пікніків. Такі акції діють упродовж певного періоду й поширюються на відповідний асортимент.

"АТБ" також проводить ігрові та колекційні акції для дітей і дорослих. У них, наприклад, використовують наліпки або фішки. Учасники таких акцій можуть виграти подарунки або купити колекційні іграшки за спеціальною ціною.

Наразі в "АТБ" діють сім акцій:

В "АТБ" діють щотижневі акції на продукти й непродовольчі товари

В "АТБ" діють знижки за програмою лояльності та пропозиції на різні товари

Акції в "АТБ" поширюються і на товари власних торговельних марок мережі

Як повідомляв "Телеграф", мережа "АТБ" пропонує понад тисячу товарів відомих брендів і власних марок. Обираючи місце для магазину, компанія зважає на щільність забудови та потоки покупців.