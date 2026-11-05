В "Сільпо" вернули цены из 2000-х: какие продукты можно купить дешевле

Покупателям предлагают активировать специальные задания в приложении

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В украинской сети супермаркетов "Сільпо" стартовала акция, которая позволяет ненадолго вернуться в прошлое. Покупателям предлагают приобрести некоторые популярные продукты по ностальгическим ценам, напоминающим стоимость товаров в 2000-х годах.

Акция получила название "Открывайте цены из прошлого" и приурочена ко дню рождения сети – "Сільпоріччю". Она продлится с 5 по 18 ноября 2026 года включительно.

Однако просто прийти в магазин и купить товар по специальной цене не получится: для этого нужно выполнить несколько условий.

"Сільпо" предлагает покупателям получить доступ к ностальгическим ценам

Как работает акция

Чтобы получить доступ к специальным ценам, покупателям необходимо:

Скачать приложение "Сільпо" и войти в свой аккаунт. Перейти в раздел "Задания" и активировать одно из доступных предложений. Выполнить условия конкретного задания. Они могут предусматривать покупку на определенную сумму, приобретение товаров определенной категории или несколько покупок в течение недели. После выполнения задания в приложении появится специальное предложение в разделе "Ваши награды". При следующей покупке можно будет забрать один товар из предложенной подборки по ностальгической цене.

Важный нюанс: одновременно разрешено активировать только одно задание. После его выполнения покупатель сможет выбрать следующее. Всего за период акции можно последовательно выполнить не более 19 заданий. При этом каждому участнику автоматически предлагают 10 случайных заданий из общего списка 138 вариантов.

"Сільпо" предлагает покупателям получать ностальгические цены за выполнение заданий

Какие товары можно приобрести дешевле

В официальных правилах акции указаны десятки категорий товаров. Среди них есть продукты, которые хорошо знакомы покупателям с детства.

Например:

Масло "Яготинське Екстра" 82,5% – 59,99 грн.

Напиток "Живчик" – 19,99 грн.

McCoffee Original – 12,99 грн.

Кетчуп – 9,99 грн.

Это специальные цены, доступные после выполнения соответствующих заданий, а не стоимость товаров для всех покупателей без дополнительных условий.

В акции "Сільпо" некоторые товары доступны по ностальгическим ценам после выполнения заданий

В акции "Сільпо" товары из прошлого можно получить по ностальгическим ценам

В "Сільпо" ностальгические цены на отдельные товары доступны после выполнения заданий

В акции "Сільпо" пряники можно получить по ностальгической цене после выполнения задания

Где действует предложение

Выполнить задания можно как в обычных супермаркетах "Сільпо", так и при оформлении онлайн-заказа на сайте или через мобильное приложение. Получить покупки можно самостоятельно либо заказать доставку.

После выполнения задания право воспользоваться специальной ценой сохраняется в течение семи календарных дней. Если нужного товара нет в наличии, предусмотрено продление срока в соответствии с правилами акции.

Таким образом, сеть предлагает не просто скидки, а своеобразную игру, в которой покупатели могут вспомнить знакомые продукты и получить возможность приобрести их по специальной цене.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" скидки до 40% действуют на определённый перечень товаров. В рамках акции "Економія", или "Товар тижня", популярные товары продают на 20–40% дешевле по правилам акций. Выгода зависит от выбранных товаров и условий конкретного предложения: имеют значение срок покупки, способ оплаты и количество товаров. Поэтому механизм скидок через приложение не следует отождествлять с этими акциями: сведения о "АТБ" описывают условия акций, но не устанавливают требований к приложению.