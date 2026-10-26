Чи пустять в "АТБ", "Сільпо" та на пошту під час жовтої тривоги: що зміниться з 4 грудня

Що потрібно знати українцям

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У соцмережах обговорюють, чи зможуть українці відвідувати супермаркети, поштові відділення та заклади харчування під час жовтого рівня загрози після 4 грудня. Причина — нові вимоги до безпеки працівників і відвідувачів під час повітряних тривог.

"Телеграф" розповість, за яких умов бізнес зможе працювати, що має бути в приміщенні та як дізнатися, чи є там безпечне місце.

Одна з користувачок Threads поцікавилася, чи можна буде заходити до супермаркетів, поштових відділень і закладів харчування під час жовтої тривоги після 4 грудня.

"Я ж правильно розумію, що з 4-го Грудня неможна буде потрапити в Сільпо, "АТБ", відділення пошти, чи зайти в заклад харчування під час жовтого рівня тривоги? Бо ну… А як власники цих місць зможуть зробити для нас і своїх робітників укриття", — написала вона.

Публікація в Threads

Чи працюватимуть магазини та заклади харчування

Під час жовтого рівня загрози, пов'язаного з атакою дронів, бізнес може обслуговувати відвідувачів, якщо має укриття або облаштований безпечний простір у будівлі. Рішення залишатися в приміщенні відвідувачі приймають самостійно

У приміщенні має бути захисна споруда, постійне або тимчасове укриття, споруда подвійного призначення чи облаштований безпечний простір. Вимоги до таких об'єктів визначає постанова Кабміну № 1128.

Якщо в будівлі немає укриття, найближче має бути в межах пішохідної доступності: до 300 метрів для будівель від трьох поверхів і до 500 метрів для одноповерхових та двоповерхових будівель.

Інформацію про наявність укриття або безпечного простору мають розміщувати на вході, зовнішніх стінах будівлі або огорожі. Для цього використовують таблички з написами "Об'єкт забезпечений укриттям", "Об'єкт забезпечений безпечним простором" або "Об'єкт не забезпечений укриттям".

Також персонал має знати, як діяти під час повітряної тривоги, і своєчасно повідомляти про небезпеку відвідувачам.

Чому правила змінюються з 4 грудня

Постанова Кабінету міністрів № 1092 від 4 вересня 2026 року визначає правила роботи бізнесу під час жовтого рівня загрози. Згодом уряд уточнив їх постановою № 1128 від 15 вересня.

Для підприємств без укриттів передбачили тримісячний перехідний період — до 4 грудня. За цей час вони мають підготувати безпечні місця для працівників і відвідувачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звук "жовтої" тривоги налякав українців.