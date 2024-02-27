Відправлення військ НАТО до України: Столтенберг виступив із заявою, а в Кремлі вже напружилися
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Підтримка України з боку НАТО безпрецедентна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після заяви президента Франції Еммануеля Макрона наголосив, що Альянс не збирається відправляти своїх військових в Україну. Адже таких планів у НАТО зараз немає.
Про це він повідомив у коментарі Associated Press. Водночас у Кремлі вже відреагували на цю новину.
"Союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робили це з 2014 року і активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України", — сказав Столтенберг.
Виключаючи військові дії НАТО, Столтенберг сказав іноземному виданню, що "це агресивна війна Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право". Згідно з міжнародним правом, Україна, звичайно, має право на самооборону, і ми маємо право підтримати її у відстоюванні цього права.
НАТО як альянс надає Україні лише нелетальну допомогу та підтримку, як-от медичне забезпечення, уніформу та зимове спорядження, але деякі члени надсилають зброю та боєприпаси двосторонньо або групами. Будь-яке рішення про відправлення військ потребуватиме одностайної підтримки всіх країн-членів.
Як відреагували країни НАТО
Зауважимо, що заява Макрона викликала чималий резонанс, адже за його словами, відправлення військових НАТО в Україну не можна виключати, хоча наразі й таких планів і немає. Усередині Франції слова президента викликали полярну реакцію, адже були ті, хто підтримав його, і ті, хто виступив проти таких перспектив.
Польща та Швеція не залишились у стороні та наголосили на тому, що наразі таких планів не має, хоча ідея обговорювалась.
Як відреагували у Кремлі
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо Альянс відправить свої війська в Україну, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО.
Раніше "Телеграф" писав, що майже половина українців (49%) вірять, що Захід продовжує у міру можливостей підтримувати Україну. Натомість 44% вважають, що Захід втомлюється від України, а його підтримка слабка.