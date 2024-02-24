"Україна приєднається до НАТО": Столтенберг потужно звернувся до українців у річницю вторгнення

Ситуація на полі бою залишається дуже серйозною, наголосив він

Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше, вступ країни до Альянсу вже не питання "якщо", а "коли". До цього моменту НАТО "стоятиме поряд з Україною".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телевізійного звернення до українців. Звернення зроблено з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Сьогодні два роки, як Росія вторглася в Україну, розпочавши найбільшу війну в Європі з часів Другої Світової війни. Ситуація на полі бою залишається дуже серйозною. Мета президента Путіна отримати домінування над Україною не змінилася, немає жодних ознак, що він готується до миру. Але ми не маємо падати духом. Україна демонструє видатні навички та запеклу рішучість знову і знову", — зазначив генсек НАТО.

Він наголосив, що президент Росії Володимир Путін розпочав цю війну, щоб закрити двері НАТО і відкинути право України обирати свій шлях. Проте досяг він цілком протилежного: зараз Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше. Альянс допомагає Києву досягати все більшої взаємосумісності його Збройних сил з силами НАТО. Україна та НАТО разом відкривають новий Центр аналізу, тренування та освіти у Польщі, поглиблюють політичні зв’язки через Раду НАТО-Україна, де проводять консультації та приймають рішення разом.

"Україна приєднається до НАТО – це питання не "якщо", а "коли". Готуючи вас до цього дня, НАТО й надалі стоятиме поряд з Україною. Заради вашої та нашої безпеки", — підкреслив Столтенберг.

На офіційній сторінці НАТО в соцмережі X з’явився відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання в західних країнах. Вони зачитують рядки Гімну України.

Як повідомляв "Телеграф", 24 лютого в Україну прибули президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.