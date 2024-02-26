Деякі країни НАТО та ЄС планують ввести свої війська в Україну: словацький прем'єр Фіцо зробив дивну заяву

Словаччина у їх число не входить

У понеділок, 26 лютого, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України заявив, що окремі країни ЄС та НАТО обговорюють можливість відправки своїх військових в Україну на основі двосторонніх угод.

Про це пише Pravda. Він підкреслив, що Словаччина не піде на такий крок, але поважатиме рішення країн, які погодяться ввести війська в Україну.

"Стратегія Заходу в Україні провалилася. Але я хочу бути конструктивно підготовлений, незважаючи на те, що від тих тем, про які ми говорили, йде мороз по шкірі. З цих тез випливає, що група країн НАТО та ЄС обмірковують, що на базі двосторонніх угод відправлять в Україну своїх військових", — сказав Фіцо після засідання.

Він наголосив, що Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу, оскільки "конфлікт не має військового рішення". Прем’єр зазначив, що його країна зосередиться на цивільній і нелетальній допомозі, а також продовжить допомагати Україні в розмінуванні.

Нагадаємо, що нещодавно словацький прем'єр Фіцо оскандалився заявою до річниці вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що вторгнення Росії в Україну ще у 2014 році почалось через "розгул українських неонацистів".

Раніше "Телеграф" писав про головні заяви президента України Володимира Зеленського з великої пресконференції.