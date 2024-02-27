Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг выступил с заявлением, а в Кремле уже напряглись

Поддержка Украины со стороны НАТО беспрецедентна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заявления президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнул, что Альянс не собирается отправлять своих военных в Украину. Ведь таких планов у НАТО сейчас нет.

Об этом он сообщил в комментарии Associated Press. В то же время в Кремле уже отреагировали на эту новость.

"Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов размещения войск НАТО на территории Украины", — сказал Столтенберг.

Исключая военные действия НАТО, Столтенберг сказал иностранному изданию, что "это агрессивная война России против Украины, грубо нарушающая международное право". Согласно международному праву, Украина, конечно, имеет право на самооборону, и мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права.

НАТО как альянс оказывает Украине только нелетальную помощь и поддержку, например медицинское обеспечение, униформу и зимнее снаряжение, но некоторые члены направляют оружие и боеприпасы двусторонне или группами. Любое решение об отправке войск потребует единогласной поддержки всех стран-членов.

Как отреагировали страны НАТО

Заметим, что заявление Макрона вызвало немалый резонанс, ведь по его словам, отправку военных НАТО в Украину нельзя исключать, хотя и таких планов пока и нет. Внутри Франции слова президента вызвали полярную реакцию, ведь были и те, кто поддержал его, и те, кто выступил против таких перспектив.

Польша и Швеция не остались в стороне и отметили, что пока таких планов нет, хотя идея обсуждалась.

Как отреагировал Кремль

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если Альян отравит своих военных в Украину, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что почти половина украинцев (49%) верят, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину. 44% считают, что Запад устает от Украины, а его поддержка слаба.