Понад сотня поранених. У Запоріжжі значно зросла кількість жертв атаки, місто в жалобі

Ворог ударив ФАБами

У середу, 8 січня, російські війська атакували Запоріжжя. В результаті удару 13 загиблих та 113 поранених, 10 з яких у важкому стані.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він написав, що ворог ударив ФАБами.

"Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані", — повідомив він.

"Пошкоджено 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, 2 маршрутних таксі, 3 адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку", — повідомили в поліції.

Поліцейські зареєстрували 163 заяви громадян про отримання поранень та пошкодження майна.

9 січня у Запорізькій області буде оголошено день жалоби у зв'язку з авіаударами РФ внаслідок яких загинули 13 мирних жителів.

Удар по Запоріжжю — що відомо

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, щонайменше 13 загиблих цивільних та багато постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю, де унаслідок атаки загинули 13 людей та 18 поранені. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому "ППО ЗСУ".

Раніше "Телеграф" писав, що в Бердянську пролунав найсильніший вибух за час окупації.