Колишній радник міністра оборони Олексій Копитько відреагував на обстріл Запоріжжя

Російські терористи свідомо вбили та поранили десятки цивільних у Запоріжжі.

Це чергова демонстрація їхньої тактики. Просто порівняйте.

Невідомі дрони завдають удару по нафтобазі в районі Енгельса. Близько 660 км по прямій. Під ударом – об’єкт, який забезпечує паливом російську далеку авіацію, яка обстрілює ракетами українські міста. Хірургічно точне ураження. Абсолютно законна ціль, тож навіть у Росії – повне розуміння.

Кінцеві збитки на цей момент невідомі. На об’єкті 56 ємностей з паливом підтверджено, що уражені 3 з них. Ще 7 ємностей на самому аеродромі. Тобто формально збитки не драматичні. Але це лише один удар. І ємності просто так нікуди не перенесеш, у землю швидко не закопаєш. Навіть за кратного посилення ППО (яке звідкись треба перемістити) зберігається ризик знищення об’єкта, він за фактом приречений.

Ударний потенціал українських дронів та ракет збільшується. Найцінніше у РФ – вуглеводні та супутня інфраструктура – під загрозою.

Тим часом РФ атакує найцінніше, що є в Україні – людей. Це не "відповідь" за Енгельса. Це людожерська практика, яка застосовується з перших днів повномасштабного вторгнення, щоб зламати волю до опору.

Впевнений, що атака на Запоріжжі прив’язана не до Енгельса, а присвячена останньому "Рамштайну". Так було майже завжди.

Рецепт боротьби давно і всім відомий: винесення російських аеродромів (щоб різко зменшити ефективність КАБів) та нарощування ППО/ПРО. Партнери мають засоби, які дозволять це завдання вирішити дуже швидко.

Якщо натомість розпочнуться заклики "зупинити загибель людей" коштом поступок України – це груба гра на користь Москви.

Джерело: пост Копитько у Facebook.