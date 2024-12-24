Чи може Росія захопити Дніпро, Запоріжжя, Харків та Херсон: Чмут розповів про загрози

Росіяни роблять українські міста безлюдними

Незважаючи на плани росіян наступати в Запорізькій області, сил на захоплення обласного центру вони не мають. Так само, як і немає сил на Херсон чи тим більше Дніпро.

Таку думку висловив волонтер та голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут в інтерв’ю "Українській правді". Він пояснив свою позицію щодо кожного міста окремо.

Херсон

"Там велика водна перешкода – річка Дніпро. В останні місяці активно йдуть розмови про підготовку їхнього можливого річкового десанту. Кринки – неоднозначна історія в цій війні. Але при цьому росіяни її добре вивчили і зробили висновок.

Якщо подивитися на їхню стратегію ведення війни, де людське життя нічого не варте, то потенційно для них це може бути успіх. Чому? Тому що дзеркальні Кринки по відношенню до нас сковуватимуть величезний ресурс Збройних сил, якого і так бракує. А ті втрати, які росіяни будуть там нести, для них абсолютно допустимі

Ми не говоримо про захоплення всього Херсона. А мова про те, що підготовка до можливого річкового десанту зараз і пів року назад має різний прояв, і зараз це більш імовірно – це з одного боку", – каже він.

При цьому, додає Чмут, Херсон перебуває під вогнем супротивника, що робить його безлюдним.

"Їхня задача – зробити мертве місто. От вони зараз це роблять. І, на жаль, втрата островів на Дніпрі, зсування лінії зіткнення ближче до правого берега призводить до того, що можна просто з островів пускати "Мавіки" і FPV у місто.", — Констатує волонтер.

Запоріжжя

Чмут зазначає, що Запоріжжя, як і Херсон, також знаходиться під вогневим впливом ворога.

"Це не є головний напрямок, хоча декілька місяців назад там ми очікували великі наступальні дії, це не секрет – там пів армії було. І росіяни всюди говорять, що вони хотіли б до нього дійти. Але це не так просто, як здається, тому що відстані все ж таки не малі. Але так само, як і Херсон, під вогневим впливом вони роблять місто безлюдним", — каже Чмут.

Дніпро та Харків

"З Дніпром трохи краща ситуація, адже більша відстань. Але подібна історія. І те саме з Харковом. Сьогодні потенціалу захопити якесь із цих чотирьох міст отак з ходу – у росіян очевидно немає.

Але хаос в управлінні військами призведе до того, що ми можемо посипатися на фронті таким чином, що це будуть не посадки і кілометри, а бригадні райони оборони, десятки кілометрів одномоментно. І якщо те, що зараз є, рік назад звучало як "ви нагнітаєте", то зараз всі дивляться на карту і думають: "А що відбувається? Чому ніхто нічого не робить?". А не те, що ніхто нічого не робить. Просто зробити не можуть", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Запорізькій ОВА запевнили готовність до відображення російського наступу.