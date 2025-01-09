Более сотни раненых. В Запорожье значительно возросло количество жертв атаки, город в трауре

Враг ударил ФАБами

В среду, 8 января, российские войска атаковали Запорожье. В результате удара 13 погибших и 113 раненых, 10 из которых в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он написал, что враг ударил ФАБами.

"Медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. В настоящее время госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии", — сообщил он.

"Повреждено 36 транспортных средств, в том числе трамвай, 2 маршрутных такси, 3 административных здания и жилую многоэтажку", — сообщили в полиции.

Полицейские зарегистрировали 163 заявления граждан о получении ранений и повреждении имущества.

9 января в Запорожской области будет объявлен день траура в связи с авиаударами РФ в результате которых погибли 13 мирных жителей.

Удар по Запорожью – что известно

Напомним, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, по меньшей мере 13 погибших гражданских и многих пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар авиабомбами, который нанесли российские оккупанты по Запорожью и заявил, что это сознательный террор РФ против гражданских украинцев.

Кремлевские пропагандисты уже отреагировали на авиаудары РФ по Запорожью, где в результате атаки погибли 13 человек и 18 ранены. Россия, как всегда, нашла оправдание, обвинив во всем ПВО ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Бердянске раздался сильнейший взрыв за время оккупации.