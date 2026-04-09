Критикував метро і куштував борщ з горiлкою: як принц Філіп у молодості гостював у Києві (фото)

Колишній мер Києва Володимир Гусєв згадав, як принц Філіп приїжджав до Києва.

Принц Філіп — чоловік королеви Єлизавети ІІ, з яким вона прожила у шлюбі 73 роки. Він помер в цей день, 9 квітня 2021 року. Мало хто знає, що свого часу британський монарх побував в Україні. В 1973 році він відвідував Київ, щоб побачити, як його дочка — принцеса Анна — представлятиме Британію в європейській першості з кінного спорту.

Спогадами після смерті принца пять років тому поділився голова Київського міськвиконкому 1968-1979 років Володимир Гусєв, пишуть Факти. Гусєв розповів, що тоді принц Філіп прилетів до Києва за штурвалом особистого літака.

"Зустрічаючи герцога Единбурзького в аеропорту "Бориспіль", я побачив перед собою енергійного, худорлявого, елегантно одягненого чоловіка. На ньому був темно-сірий костюм за останньою модою. Високий гість невимушено сказав: "Мене в Англії звуть веселим Філіпом …". І це відповідало дійсності: він був дуже веселою людиною ", — сказав він.

За його словами, принц був захоплений видами Києва, який він розглядав і вивчав з борту свого літака, але критикував систему метро. Принц Філіп запевняв, що замість того, щоб вести "підземку" через все місто, варто було б зупинитися на кільцевому варіанті.

Принц також критикував український режим харчування, але не дивлячись на це в Києві він харчувався, як українець. Він особливо оцінив український борщ з пампушками і котлети по-київськи, а під час трапези випивав чарку "Горiлки з перцем".

Також Гусєв згадав, як під час гонок принцеса Анна впала з коня і реакцію її батька. Тоді їй треба було взяти дуже складну перешкоду — траншею, перед якою розташували перешкоду з колод. Після падіння дочки, принц залишився абсолютно незворушним.

"Принц Філіп зовні був абсолютно спокійний. Я сказав: "Ваша донька впала". І почув незворушний: "Вона не вперше падає", — розповів Гусєв.

Як повідомлялося раніше, принц Філіп у березні 2021 року переніс операцію на серці. 16 березня герцог Единбурзький повернувся додому після найбільш тривалої госпіталізації, яка була в його житті.