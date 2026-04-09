Критиковал метро и пробовал борщ с водкой: как принц Филипп в молодости гостил в Киеве (фото)

Бывший мэр Киева Владимир Гусев вспомнил, как принц Филипп приезжал в Киев

Принц Филипп – муж королевы Елизаветы II, с которым она прожила в браке 73 года. Он скончался в этот день, 9 апреля 2021 года. Немногие знают, что в свое время британский монарх побывал в Украине. В 1973 году он посещал Киев, чтобы увидеть, как его дочь — принцесса Анна — будет представлять Британию в европейском первенстве по конному спорту.

Воспоминаниями после смерти принца пять лет назад поделился глава Киевского горисполкома 1968-1979 годов Владимир Гусев, пишут Факты. Он рассказал, что тогда принц Филипп прилетел в Киев за штурвалом личного самолета.

Принц Филипп в 2018 году. Фото: Getty Images

"Встреча герцога Эдинбургского в аэропорту "Борисполь", я увидел перед собой энергичного, худощавого, элегантно одетого мужчину. На нем был темно-серый костюм по последней моде. Высокий гость непринужденно сказал: "Меня в Англии зовут веселым Филиппом," – сказал он.

По его словам, принц был увлечен видами Киева, которые он рассматривал и изучал с борта самолета, но критиковал систему метро. Принц Филипп уверял, что вместо того, чтобы вести подземку через весь город, стоило бы остановиться на кольцевом варианте.

Принц также критиковал украинский режим питания, но, несмотря на это, в Киеве он ел, как украинец. Он особенно оценил украинский борщ с пышками и котлеты по-киевски, а во время трапезы выпивал рюмку "Водки с перцем".

Принц Филипп в 1975 году. Фото: Getty Images

Также Гусев вспомнил, как во время гонок принцесса Анна свалилась с лошади и реакцию ее отца. Тогда ей нужно было взять очень сложное препятствие — траншею, перед которой расположили препятствие из бревен. После падения дочери, принц остался совершенно невозмутимым.

"Принц Филипп снаружи был совершенно спокоен. Я сказал: "Ваша дочь упала". И услышал невозмутимое: "Она не впервые падает", — рассказал Гусев.

Как сообщалось ранее, принц Филипп в марте 2021 года перенес операцию на сердце. 16 марта герцог Эдинбургский вернулся домой после наиболее продолжительной госпитализации, которая была в его жизни.