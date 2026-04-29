У нареченої Роналду знайшовся двійник: дуже гаряча (фото)

Дівчина неймовірно схожа на Джорджину

Мати-одиначка з трьома дітьми Вікторія з Барселони (Іспанія) відразу стала інтернет-сенсацією завдяки своїй схожості з Джорджиною Родрігес, нареченою відомого португальського футболіста Кріштіану Роналду. Незнайомці часто плутають її з коханою форварда "Аль-Насра".

Вікторія дуже схожа на Джорджину

Дівчина отримувала пропозиції від відомих футболістів та шейхів

Двійник Родрігес мріє про власне реаліті-шоу

Дівчина у грудні 2025 року завела соцмережі й вмить стала популярною. За місяць Вікторія набрала 80 000 підписників на відеоплатформі та кілька тисяч в Instagram, повідомляє whatsthejam.

Вікторія настільки схожа на Джорджину, що їй довелося публікувати відео без макіяжу, щоб довести, що вона справжня, а не "фільтри чи штучний інтелект". Крім того, 34-річна мати-одиначка зізнається, що її спосіб життя не такий гламурний, як у її відомого двійника.

Я стала старшою і біднішою, але, як і раніше, щаслива! Вікторія

Вікторія живе поблизу Барселони у Камбрільсі зі своїми двома синами та дочкою. Старшому синові 16 років, середньому — 9, а молодшій дочці 8. Жінка працює адміністративним помічником та спеціалістом з охорони праці та техніки безпеки, проте має гарні перспективи стати успішною інфлюенсеркою.

Вона зізналася, що отримувала найсміливіші пропозиції від відомих футболістів та шейхів, а на вулиці у неї запитують, як справи у Роналду. Дівчина далека від футболу і стежить лише за іграми свого сина. Вікторія мріє запустити власне реаліті-шоу та створити власний модний бренд.

Як виглядає Вікторія

Вікторія – двійник Джорджини Родрігес/Фото: instagram.com/victoria_cc7

Вікторія – двійник Джорджини Родрігес/Фото: instagram.com/victoria_cc7

Вікторія – двійник Джорджини Родрігес/Фото: instagram.com/victoria_cc7

Вікторія – двійник Джорджини Родрігес/Фото: instagram.com/victoria_cc7

Як виглядає Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес/Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес/Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес/Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес/Фото: instagram.com/georginagio

Зазначимо, Родрігес та Роналду перебувають у відносинах з 2016 року. Пара виховує п’ятьох дітей, двох (дочки Алана Мартіна та Белла Емеральда ) народила Джорджина. У серпні 2025 року Кріштіану зробив своїй коханій пропозицію. Раніше повідомлялося, що Роналду та Родрігес мають угоду щодо потенційного розлучення. Розлучення з нареченою може дуже дорого обійтися футболісту.