Куди зник Василь Бондарчук: чим займається харизматичний співак та що каже про війну (фото)

Сольну кар'єру розпочав у 2007 році

Про співака Василя Бондарчука, який викликав емоційний бум у 2000-х, нічого не чути, як і про багатьох інших знаменитостей, які різко злетіли на Олімп шоубізу, але і швидко розгубили популярність, зокрема лірична Євгенія Власова, вишукана Ассія Ахат, самобутня Катя Чілі та інші. Сольну кар'єру він розпочав у 2007 році, хоча до цього виступав у мюзиклах, оперетах і театральних постановках.

Пісні "Серебром дождей", "Нежная", "Напополам" зробили з артиста справжню зірку. Артист брав участь в українських національних відборах 2007 та 2012 років.

Його творча кар’єра різко пішла на спад у 2010 році, він перестав співпрацювати з продюсером Юрієм Нікітіним.

"Я пішов спокійно і красиво, як належить стильному чоловікові. Без модних скандалів та криків піарників, але ми закінчили всі спільні проекти, і я хочу попрацювати сам", — висловлювався артист.

Спортсмен Василь Бондарчук

Творчу кар’єру артист поставив на паузу, він пробував себе у спорті. У 2013 році зайнявся бодібілдингом, брав участь у чемпіонатах України та Європі, де здобував перемоги.

Ще задовго до початку великої війни в Україні Бондарчук переїхав жити в США, він мешкає та працює в Чикаго.

У Штатах співак Бондарчук має сім’ю – дружину та доньку. Обраницею артиста є співачка Катя Веласкес, яка була учасницею першої української "Фабрики зірок". Знаменитості разом уже дуже тривалий період.

Бондарчук з коханою

Василь Бондарчук не часто спілкується у соцмережах, але завжди публікує особисті знімки та анонси виступів. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну артист брав участь у благодійних концертах в США на підтримку України.

У 2022 році співак виступав на масштабному концерті з Альошею, Златою Огнєвіч, Мікою Ньютон, Дмитром Ступкою та іншими українськими артистами.

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