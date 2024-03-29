Куда исчез Василий Бондарчук: чем занимается харизматичный певец и что говорит о войне (фото)

Сольную карьеру начал в 2007 году

О певце Василие Бондарчуке, который вызывал эмоциональный бум в 2000-х, ничего не слышно, как и о многих других знаменитостях, резко взлетевших на Олимп шоубиза, но и быстро растерявших популярность, как лирическая Евгения Власова, изысканная Ассия Ахат, самобытная Катя Чили и другие. Сольную карьеру он начал в 2007 году, хотя до этого выступал в мюзиклах, опереттах и театральных постановках.

Песни "Серебром дождей", "Нежная", "Пополам" сделали из артиста настоящую звезду. Исполнитель принимал участие в украинских национальных отборах 2007 и 2012 годов.

Его творческая карьера резко пошла на убыль в 2010 году, он перестал сотрудничать с продюсером Юрием Никитиным.

"Я пошел спокойно и красиво, как положено стильному мужчине. Без модных скандалов и криков пиарщиков, но мы закончили все совместные проекты, и я хочу поработать сам", — высказывался артист.

Спортсмен Василий Бондарчук

Творческую карьеру артист поставил на паузу, он пробовал себя в спорте. В 2013 году занялся бодибилдингом, участвовал в чемпионатах Украины и Европе, где неоднократно побеждал.

Еще задолго до начала войны в Украине Бондарчук переехал жить в США, он живет и работает в Чикаго.

В Штатах певец Бондарчук имеет семью – жену и дочь. Избранницей артиста является певица Катя Веласкес, которая была участницей первой украинской "Фабрики звезд". Знаменитости вместе уже очень продолжительный период.

Бондарчук с любимой

Василий Бондарчук часто общается в соцсетях, но всегда публикует личные снимки и анонсы выступлений. После полномасштабного вторжения в Украину артист принимал участие в благотворительных концертах в США в поддержку Украины.

В 2022 году певец выступал на масштабном концерте с Алешей, Златой Огневич, Микой Ньютон, Дмитрием Ступкой и другими украинскими артистами.

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