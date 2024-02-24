"Это совместная работа": Зеленский высказался по поводу сбития А-50 и других самолетов РФ

Украина не применяет оружие партнеров на других территориях

Сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в пятницу, 23 февраля, и других вражеских бортов ранее — совместная работа Украины и западных партеров. Без их поддержки такие достижения были бы очень сложными.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с европейскими лидерами в субботу, 24 февраля. Он также отметил, что оружие западных партнеров не применяется на территории России.

"Что касается А-50 и других самолетов наших врагов – это результат в любом случае нашего союза, союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно защищать свое государство", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил: "Украина не имеет возможности и не имеет права, и никогда этого не будет, чтобы Украина применяла оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории".

"Мы за это благодарны, безусловно, нашим военным, нашему народу и нашим всем партнерам", — добавил он.

Заметим, что во время сбития вражеского самолета погиб весь находившийся на борту экипаж. А это – 10 россиян.

Ранее "Телеграф" писал, что всего на вооружении Российской Федерации было три единицы А-50 и шесть единиц А-50У, но это не единственное, чем они важны для россиян.