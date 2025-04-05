Редкий спорткар заметили во Львове: как он выглядит и сколько стоит

Этот спорткар – настоящий символ роскоши

Львов ошеломило появление редкого суперкара McLaren 570S, который был замечен на улице Лычаковской. Этот роскошный автомобиль, известный своей скоростью и стильным дизайном, быстро привлек прохожих и автолюбителей.

В местных пабликах распространили соответствующее видео.

Лычаковская во Львове, где увидели McLaren, — одна из самых длинных улиц в городе.

Сколько стоит такая машина и кто владелец

Согласно данным Сервисного центра МВД, комбинации номеров с четырьмя одинаковыми цифрами могут стоить до 30 000 гривен. Так, на другом видео можно увидеть номер с комбинацией 0000. В настоящее время владельца с таким знаком не удалось установить.

Как известно, цена на такой редкий автомобиль варьируется в зависимости от года выпуска: модель 2016 года стоит от 135 000 долларов или 5,5 млн гривен, а версия 2019 года (570S Spider) — от 170 000 долларов или почти 7 млн гривен.

Реакции соцсетей

Первые комментарии под постом не заставили себя ждать. Пользователи шутили о несоответствии такого автомобиля к львовским реалиям:

"Львов — не трек "Формулы", на трамвайных рельсах можно зависнуть", — говорится в сообщении.

Другой пользователь также намекнул на трудности передвижения по городу с столь дорогими и низкими авто.

В то же время появились и юмористические комментарии, мол, "то моя прабабушка с пенсии откладывала и купила себе, чтобы на рынок ездить".

McLaren 570S – автомобиль британского производства. Оснащенный 3,8-литровым двигателем он развивает мощность до 570 лошадиных сил и способен разогнаться до 328 км/ч.

Это настоящий символ роскоши и статуса. Его появление на улицах Львова мгновенно привлекло внимание автомобильных энтузиастов и взорвало сеть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве был замечен эксклюзивный спорткар BMW B8 Gran Coupe. Стоимость такого авто стартует от 190 тысяч долларов.