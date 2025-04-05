Предателя Украины настигла карма: потерял деньги и нарвался на убийственный нокаут (видео)

Бывший украинец оказался в тяжелейшем нокауте

В Дубае (ОАЭ) состоялся турнир на голых кулаках от американского промоушена Bare Knuckle Fighting Championship. В главном поединке BKFC 71 выступил бывший украинский боец ММА Алексей Олейник, который после начала войны на Донбассе принял российское гражданство.

47-летний россиянин уже в первом раунде оказался в глухом нокауте в поединке против 44-летнего бразильца Жеронимо Дос Сантоса. Об этом сообщает "Телеграф".

За 23 секунды до окончания первого раунда Олейник нарвался на мощный встречный удар, после чего упал на канвас. Для Алексея этот поединок стал дебютным в кулачных боях. Его рекорд в смешанных единоборствах – 61 победа — 18 поражений — 1 ничья.

Видео нокаута в бою Алексей Олейник — Жеронимо Дос Сантос:

Добавим, что 47-летний россиянин вышел на бой из-за денежных проблем, он остался без жилья после развода с женой. Об этом он признался в интервью sport24.ru.

Отметим, Олейник является поклонником президента РФ Владимира Путина. Он появлялся в футболке с изображением главы Кремля на публичном мероприятии, а также оправдывал полномасштабную российскую агрессию против Украины.

Напомним, еще одного известного любителя Путина, российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко также настигла карма. Он показался на публике в инвалидном кресле. Накануне спортсмен рассказал, что у него отнялись ноги.