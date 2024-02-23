"Баян упал на Армению": лучшие мемы и шутки про сбитый А-50У

На фоне шуток в сети россияне винят военное командование в том, что оно специально уничтожает армию

После того, как стало известно, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50У с позывным "Баян", сеть взорвалась шутками и мемами. Особенно пользователей соцсетей повеселил тот момент, что очередная российская потеря пришлась снова на праздник.

"Телеграф" собрал реакцию украинцев и россиян на уничтожение самолета, стоимость которого, к слову, 350 млн долларов. В сети шутят, что оккупанты так усердно праздновали день защитника отечества, что "порвали Баян". А кто-то предположил, что "Баян порвали" на похоронах "Цезаря Куникова" (судна Черноморского флота, которое ВСУ уничтожили 14 февраля).

К слову, даже бывший руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош оценил спецоперацию ГУР и Воздушных Сил. Он поблагодарил военных за проделанную работу.

Украинцев насмешил тот момент, что боевой самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У носил позывной в честь музыкального инструмента, вокруг которого и так много шуток. Также в сети поинтересовались, "а выйдут ли Гусли", чтобы ими ударить по Крымскому мосту. Также многие вспомнили строчку из песни "Танцевали RNB, порвали два баяна".

Также сеть взорвалась просто смешными картинками и видео на тему "порванного баяна".

В то же время россияне расстроены, что за последний месяц потеряли уже второй самолет А-50. Первый был сбит 15 января и тоже над Азовским морем. Одни предлагают украинцам "успокоиться" и даже готовы отдать обратно Авдеевку, а другие винят власть. Некоторые россияне утверждают, что демилитаризация происходит как раз России, а не Украины и даже подозревают, что власти страны специально истребляют армию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что означает для РФ потеря еще одного самолета А-50. Всего на вооружении Российской Федерации было три единицы А-50 и шесть единиц А-50У.