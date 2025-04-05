Обзор цен в McDonald’s: сколько стоит новое меню по мотивам Minecraft (фото)

Биг-мак, нагетсы, фигурки из Minecraft – McDonald’s запустил новую акцию. Все о ценах и составе.

McDonald’s запустил новую акцию совместно с фильмом Minecraft Movie, экранизацией культовой игры от Mojang. Менее чем через сутки после старта кампании 3 апреля рестораны сети по всей Украине охватила настоящая лихорадка — очереди, ажиотаж и нехватка игрушек уже стали реальностью.

"Телеграф" узнал, сколько стоят популярные новинки. В акции входят эксклюзивные БИГ МАК МЕНЮ и МЕНЮ ЧИКЕН МАКНАГЕТС по мотивам фильма. В каждом взрослом наборе: биг-мак или нагетсы, средний картофель фри, напиток, а также эксклюзивная коллекционная игрушка, которую нельзя выбрать самостоятельно.

Цена БИГ МАК МЕНЮ — 325 грн.

Цена ЧИКЕН МАКНАГЕТС МЕНЮ — 295 грн.

Настоящим хитом стал и новый острый соус Nether Flame Sauce, в состав которого входят красный и кайенский перец, чеснок и сладкие нотки. Его стоимость — 25 грн.

Для детей в McDonald’s подготовили Хэппи Мил в стиле Minecraft. В комплект входит гамбургер или нагетсы, картофель фри, напиток и одна из игрушек из фильма. Цена любого набора — 150 грн. В отличие от взрослого меню здесь позволяют выбрать желаемую игрушку.

Отдельно можно попробовать мороженое – Minecraft Макфлури. Его стоимостью 95 грн.

Из-за безумного спроса игрушки уже заканчиваются во многих заведениях, а фанаты Minecraft и коллекционеры создают очереди, чтобы первыми получить эксклюзивные фигурки. Акция обещает стать самой успешной коллаборацией года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было открытие первого в СССР McDonald’s 35 лет назад и какие были цены.