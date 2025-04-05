Новая почта снова в центре скандала: что не так с "фирменной упаковкой"

НП снова в центре обсуждений – клиент требует честности и прозрачности при оформлении посылок.

Клиент Новой почты обвинил компанию в принудительной продаже дополнительных упаковочных материалов. По его словам, при оформлении отправки в отделении ему без предупреждения навязали дополнительную упаковку, несмотря на то, что товар уже был тщательно упакован.

Как написал пользователь на официальной странице Новой почты в Facebook: "Сегодня оператор дословно заявил: "Или мы упаковываем, или забирайте свой груз, иначе он не поедет!" ".

По словам клиента, речь шла об алюминиевом профиле, который он обернул уголками из прессованного картона и стрейч-пленкой. При этом уверяет, что груз был надежно зафиксирован и даже добавил фото в подтверждение.

"Увидев это, я поинтересовался, почему оператор решил дополнительно упаковать уже упакованное отправление. В ответ услышал: "Если мы не допакуемся и с посылкой что-нибудь произойдет, из нас высчитают ее стоимость", — возмущается клиент.

В ответе представители компании заявили, что оператор действовал по правилам: товар был признан хрупким, а упаковка ненадежной.

"После уточнения, что груз хрупок, было принято решение о дополнительной упаковке, соответствующей нормам перевозки", — говорится в ответе Новой почты.

Однако клиент настаивает: оператор не уточнял содержимое упаковки, а его ответ о "светотехнических приборах" касался другой части отправки. Более того, он заявляет, что не получил должной реакции на свою жалобу, а вместо этого — формальную отписку, которая не учитывала ни одного аргумента.

"Моя цель — не ссориться, а обратить внимание на проблему. Пока же получается, что клиента даже не слышат", — написал мужчина.

В итоге Новая почта ответила, что "пообщалась с руководством отделения и искренне стремится, чтобы инцидент завершился положительно".

Впрочем, ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Пользователи делятся схожими историями и подвергают сомнению беспристрастность решений о "качестве упаковки".

Ранее "Телеграф" писал о том, что клиентка "Новой почты" рассказала о неприятном опыте сотрудничества с компанией. Она заказала доставку кровати для своего 84-летнего дедушки в отдаленное село, оформив услугу адресной доставки. Однако когда груз прибыл в отделение, курьер так и не позвонил, а когда дедушка набрал его сам, получил неожиданный ответ: "Машины нет, ищите транспорт самостоятельно".