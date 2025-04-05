Человек бросился под поезд "Киев-Черновцы", пассажиры ждали 4 часа (видео)

Таксисты уже подняли цены

Поезд Киев-Черновцы остановился в Ирпене, у Ирпенской набережной, в субботу, 5 апреля. Причина в том, что возле города человек бросился под поезд.

Как сообщает Telegram-канал "Це Ирпінь, Гріша", люди вынуждены идти пешком с чемоданами. Канал пишет, что по словам пассажиров, поезд якобы сбил человека.

Обновлено. Руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко подтвердил "Телеграфу", что под Ирпенем человек бросился под поезд. Поэтому черновицкий рейс задержался на четыре часа.

"Мы придержали на отправку два поезда в Киеве, на которые должны были осуществить пересадку пассажиры из Черновцов — в Будапешт и Харьков соответственно. Пересадка уже завершена, оба поезда в дороге и нагоняют свое отставание, оно незначительное. А пассажирам из Черновцов в Киев мы начислим сорри-бонусы от Укрзализныци за форсмажорное ожидание", — сообщил Шевченко.

Ситуацией решили воспользоваться таксисты. Возник большой спрос на их услуги, так как пассажиры ищут возможности доехать до Киева. Цены в приложениях значительно выросли. Таксисты готовы везти людей по ценам от 457 до 633 гривен.

Как сообщал "Телеграф", в конце февраля на железнодорожном вокзале во Львове загорелся поезд. Для ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" готовится к запуску поезда с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород через Чоп. Также в планах создания более комфортного пересадочного маршрута Киев – Вена. Это часть интеграции "Укрзализныци" в европейскую железнодорожную сеть.