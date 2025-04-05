Сын прогуливал онлайн уроки в школе. Как суд наказал мать в Харьковской области

Заявление в суд подал лицей

В Харьковской области на мать ребенка, регулярно прогуливавшего дистанционное обучение, подали в суд. Женщина уже услышала приговор.

Об этом говорится на портале Единого государственного реестра судебных решений. Отмечается, что заявление в суд подал "Близнюковский лицей Близнюковского поселкового совета Лозовского района Харьковской области".

По постановлению суда, на мать учащегося лицея подали жалобу из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Ребенок долгое время прогуливал дистанционное обучение.

"Женщина не осуществляла контроль за сыном, что привело к систематическим пропускам онлайн уроков и невыполнение учебного процесса, чем нарушила требования ч. 3 ст. 150 Семейного кодекса Украины", — говорится в постановлении.

К тому же мать ребенка не явилась на заседание суда. Она заблаговременно подала заявление о рассмотрении дела без ее участия, вину в совершенном административном правонарушении признала.

Суд признал виновной женщину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины. На мать ребенка наложили административное взыскание в виде предупреждения. Также она должна оплатить судебный сбор в пользу государства в размере 605 гривен 60 копеек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине произошел скандал с "избиением" мальчика в лицее.