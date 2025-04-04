В украинских учебниках написали историю вторжения России: почему это вызвало скандал

Историки предостерегают: изучать войну без карт и реальных историй – неэффективно. Что еще не так с новым учебником?

Новый учебник по истории Украины для выпускников издательства "Ранок" стал причиной активных обсуждений в профессиональной среде. Историки, педагоги и политики выражают предостережение относительно содержания и целесообразности включения событий, которые произошли совсем недавно.

Начиная с конца марта 2025, в украинских школах начали раздавать новые учебники по истории для 11 класса. Эти издания сразу попали под шквал критики. Одной из первых публично выразила свое мнение историкиня Мария Воротило. Она обращает внимание на то, что до НМТ осталось всего два месяца, а школьникам фактически приходится изучать новые темы "с колес".

Противоречивые моменты

Наибольшее возмущение вызвало то, что учебник охватывает события вплоть до 2024 года. По словам Воротило, среди историков существует негласное правило – не анализировать профессионально события, которым меньше пяти лет. Ведь не хватает объективности, полной информации и понимания последствий.

А в украинском контексте – это еще и эмоционально чувствительные темы, непосредственно затрагивающие учеников.

"Трудно говорить об Ирпене с детьми, которые сами убегали оттуда в 2022 году. О Салтовке – с харьковскими школьниками. Учащиеся с юга по большей части молчат и не хотят ничего комментировать", – объясняет историкиня.

Нехватка контекста и карт

Еще одно замечание – отсутствие наглядности. Учебник упоминает конкретные населенные пункты: Попасную, Золотое, Кременную, Гуляйполе, но не демонстрирует, где они находятся. Это усложняет восприятие материала.

Человеческие истории вместо сухих фактов

По словам Воротило, в книге не хватает реальных историй: о погибших гражданских, волонтерах, художниках в оккупации, военных. Например, генерал Валерий Залужный упоминается только в подписи под фото, а о защитившем Николаев генерал-майоре Дмитрии Марченко – только одно предложение.

"Война — это не только хронология боев. Это еще и вдохновляющие личности", – подчеркивает Воротило.

Нардепка Ирина Геращенко призывает не "впаривать политику" школьникам и не фальсифицировать историю. Она возмущена тем, что в учебнике нет упоминания о провалах на старте полномасштабного вторжения, арестах боевых командиров или социальных затруднений.

Генеральный директор Музея Голодомора Леся Гасиджак подвергла сомнению квалификацию авторов. Ее удивляет, что среди составителей учебника есть журналист и сценарист, а не дипломированные историки.

На волну критики отреагировал генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов, которое издало учебник. Вот основные тезисы:

Никакого политического давления . Учебники создают педагоги в соответствии с программой МОН, без указаний "сверху". Авторы – опытные специалисты, а учебники проходят многоступенчатую проверку.

. Учебники создают педагоги в соответствии с программой МОН, без указаний "сверху". Авторы – опытные специалисты, а учебники проходят многоступенчатую проверку. Выбор фото — сознательный . То самое "легендарное" фото, вызвавшее возмущение, стало символом борьбы и было избрано авторским коллективом. Издательство поддержало этот выбор.

. То самое "легендарное" фото, вызвавшее возмущение, стало символом борьбы и было избрано авторским коллективом. Издательство поддержало этот выбор. Тема войны — необходима . Издательство сознательно включило раздел о полномасштабном вторжении, считая, что об этом нужно говорить уже сейчас — и на уроках, и в целом.

. Издательство сознательно включило раздел о полномасштабном вторжении, считая, что об этом нужно говорить уже сейчас — и на уроках, и в целом. Соавтор — не случайный человек . Аким Галимов — автор историко-документальных проектов — присоединился как соавтор через свой проект "Реальная история", предоставляющий ценные интерактивные материалы.

. Аким Галимов — автор историко-документальных проектов — присоединился как соавтор через свой проект "Реальная история", предоставляющий ценные интерактивные материалы. Карты и инфографика появятся впоследствии . Подробные материалы будут добавлены в будущих редакциях, когда историки смогут объективно систематизировать события.

. Подробные материалы будут добавлены в будущих редакциях, когда историки смогут объективно систематизировать события. Критика должна быть конструктивной . Представитель издательства подчеркнул, что ненормативная лексика в дискуссии об образовании неприемлема.

. Представитель издательства подчеркнул, что ненормативная лексика в дискуссии об образовании неприемлема. Издательство имеет моральное право писать о войне . "Ранок" — харьковское издательство, сотрудники которого лично пережили обстрелы, эвакуацию и потери.

. "Ранок" — харьковское издательство, сотрудники которого лично пережили обстрелы, эвакуацию и потери. Открытость к диалогу. Издательство готово к конструктивному обсуждению содержания учебников и совершенствованию учебных материалов на основе профессиональных замечаний.

Ранее "Телеграф" писал о том, что начало учебного года школьников в Новой украинской школе (НУШ) ознаменовалось громким скандалом из-за новых учебников "Украинского языка" для 7 классов. Ведь у них издательство изобразило карту Украины без Крыма.