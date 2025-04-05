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Эти 5 почти забытых украинских слов обогатят ваш язык (список)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский язык
Украинский язык. Фото Коллаж "Телеграф"

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Правила украинского языка играют огромную роль в общении с людьми. Но есть и слова, которые часто забывают в диалоге.

Искусственный интеллект по запросу "Телеграфа" рассказал, какие 5 слов всегда забывают украинцы. Нейросеть также рассказала, что они означают.

Слово "щоніч"

Это слово в украинском языке означает — каждую ночь, щоночі (укр).

Примеры использования слова "щоніч":

  • "Щоніч дитина просить розповісти ту саму казку перед сном".
  • "Коли почався сезон метеоритного дощу, ми щоніч виходили на балкон спостерігати за небом".
  • "Бабуся щоніч запалює свічку в пам'ять про дідуся".
  • "Охоронець щоніч обходить територію підприємства, перевіряючи замки".
  • Молодий поет щоніч складає вірші під зоряним небом.

Слово "небавом"

"Небавом" — незабаром (укр), скоро. Это слово почти не используются в украинском языке.

Примеры использования слова "небавом":

  • Небавом розпочнеться літній сезон відпусток.
  • Вони повідомили, що небавом прибудуть на зустріч.
  • Небавом у місті відкриється новий торгівельний центр.
  • Директор школи оголосив, що небавом відбудуться батьківські збори.
  • Синоптики прогнозують, що небавом погода покращиться.

Слово "жевріти"

Это красивое литературное слово означает — сверкать ярким светом, давать яркий свет. А вот нейросеть пишет, что это слово используют как "тлеть".

Примеры использования слова "жевріти":

  • У темряві ночі вдалині жевріли вогні далекого міста.
  • Надія на краще майбутнє продовжувала жевріти в його серці.
  • Останні вуглинки в каміні ще жевріли, створюючи затишну атмосферу.
  • Очі старого мудреця жевріли внутрішнім вогнем і мудрістю.
  • На небі жевріли перші зірки, віщуючи прихід ночі.

Слово "суміжний"

Нейросеть пишет, что это граничащий или прилегающий. Это слово часто используют, но в деловом стиле.

Примеры использования слова "суміжний":

  • Наша квартира знаходиться на суміжному поверсі з офісними приміщеннями.
  • Дві суміжні кімнати з'єднані просторим дверним отвором без дверей.
  • Україна має суміжні кордони з сімома державами.
  • Для успішного завершення проєкту необхідно залучити фахівців із суміжних галузей.
  • Студенти суміжних спеціальностей часто відвідують одні й ті самі лекції.

Слово "ошатний"

Оно означает "красивый", или "опрятный". Более литературное слово, но также популярное.

Примеры использования слова "ошатний":

  • Ошатний будинок з мальованими віконницями привертав увагу всіх перехожих.
  • На свято дівчинка одягла ошатну сукню з мереживом.
  • Ошатний вигляд старовинної площі приваблював туристів з усього світу.
  • Гості зібралися в ошатній залі ресторану для святкування ювілею.
  • Після ремонту квартира мала ошатний і сучасний вигляд.

Ранее "Телеграф" писал о популярных русских словах.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Правописание