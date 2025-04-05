Эти 5 почти забытых украинских слов обогатят ваш язык (список)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Учите украинский язык вместе с "Телеграфом"
Правила украинского языка играют огромную роль в общении с людьми. Но есть и слова, которые часто забывают в диалоге.
Искусственный интеллект по запросу "Телеграфа" рассказал, какие 5 слов всегда забывают украинцы. Нейросеть также рассказала, что они означают.
Слово "щоніч"
Это слово в украинском языке означает — каждую ночь, щоночі (укр).
Примеры использования слова "щоніч":
- "Щоніч дитина просить розповісти ту саму казку перед сном".
- "Коли почався сезон метеоритного дощу, ми щоніч виходили на балкон спостерігати за небом".
- "Бабуся щоніч запалює свічку в пам'ять про дідуся".
- "Охоронець щоніч обходить територію підприємства, перевіряючи замки".
- Молодий поет щоніч складає вірші під зоряним небом.
Слово "небавом"
"Небавом" — незабаром (укр), скоро. Это слово почти не используются в украинском языке.
Примеры использования слова "небавом":
- Небавом розпочнеться літній сезон відпусток.
- Вони повідомили, що небавом прибудуть на зустріч.
- Небавом у місті відкриється новий торгівельний центр.
- Директор школи оголосив, що небавом відбудуться батьківські збори.
- Синоптики прогнозують, що небавом погода покращиться.
Слово "жевріти"
Это красивое литературное слово означает — сверкать ярким светом, давать яркий свет. А вот нейросеть пишет, что это слово используют как "тлеть".
Примеры использования слова "жевріти":
- У темряві ночі вдалині жевріли вогні далекого міста.
- Надія на краще майбутнє продовжувала жевріти в його серці.
- Останні вуглинки в каміні ще жевріли, створюючи затишну атмосферу.
- Очі старого мудреця жевріли внутрішнім вогнем і мудрістю.
- На небі жевріли перші зірки, віщуючи прихід ночі.
Слово "суміжний"
Нейросеть пишет, что это граничащий или прилегающий. Это слово часто используют, но в деловом стиле.
Примеры использования слова "суміжний":
- Наша квартира знаходиться на суміжному поверсі з офісними приміщеннями.
- Дві суміжні кімнати з'єднані просторим дверним отвором без дверей.
- Україна має суміжні кордони з сімома державами.
- Для успішного завершення проєкту необхідно залучити фахівців із суміжних галузей.
- Студенти суміжних спеціальностей часто відвідують одні й ті самі лекції.
Слово "ошатний"
Оно означает "красивый", или "опрятный". Более литературное слово, но также популярное.
Примеры использования слова "ошатний":
- Ошатний будинок з мальованими віконницями привертав увагу всіх перехожих.
- На свято дівчинка одягла ошатну сукню з мереживом.
- Ошатний вигляд старовинної площі приваблював туристів з усього світу.
- Гості зібралися в ошатній залі ресторану для святкування ювілею.
- Після ремонту квартира мала ошатний і сучасний вигляд.
Ранее "Телеграф" писал о популярных русских словах.