"Зачем этот банкет?": в Раде объяснили, почему 2024 может стать последним для телемарафона

Если не будет механизма возврата хотя бы частичного доверия к единому марафону, могут начаться проблемы

Несмотря на то, что власти Украины изначально говорили о том, чтобы Национальный телемарафон работал до конца войны, 2024 год может стать для него решающим. На это в частности влияет сокращение объемов международной помощи.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин. По его словам, следствием сокращения международной помощи является существенное сокращение экономики.

"Это нехватка средств по всем направлениям. А у нас, в первую очередь, обеспечение Вооруженных сил. И у нас должны быть деньги на снаряды для ВСУ и перезарядку Patriot. Поэтому, если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что единый марафон изменил формат, баланс, есть не бровадные новости с фронта, что у людей снова восстанавливается доверие, тогда надо будет думать над завершением. Потому что мы сейчас видим нисходящий трек использования единого телемарафона и восходящий трек использования социальных сетей. А потом будет еще труднее объяснить нашим международным партнерам и своим же людям, почему мы финансируем неэффективную информационную политику", — отмечает он и добавляет "Ну и когда денег меньше, то их меньше распределяется по своим коммуникационным каналам, а ведь надо и о своих не забыть. Здесь где-то телеканал "Рада" сразу появляется. Есть успешные холдинги – "Starlight", "1+1", "Мы – Украина", а есть, например, "Интер", который согласится на любые условия, потому что сложная ситуация, предыдущие владельцы в санкционных списках, а существующие – претенденты на санкционные списки.

Они теряют узнаваемость, да? Сейчас спросите у граждан, с кем у них ассоциируется Вадим Карпяк, Наталья Мосийчук, Елена Фроляк? Люди не будут говорить о каких-либо каналах, они скажут о телемарафоне. Это уже бренды единого марафона. И когда Карпяк проводит пресс-конференцию, его не представляют как ведущего ICTV, это ведущий единого марафона. Когда этот Титаник идет ко дну, то в коммерческих каналах, которые понимают, как плавать и у них хорошие коммуникации с рекламодателями, возникает вопрос – зачем нам этот банкет? Оно не оправдывается, мы теряем".

Поэтому, резюмирует Юрчишин, если не будет механизма возврата хотя бы частичного доверия к единому марафону, могут начаться проблемы.

"С единым марафоном тоже начинает падать доверие к власти, и это вполне резонно, потому что мы объявили, что единый марафон – это официальный источник. Это рупор власти. Если падает доверие к рупору, падает доверие к тому, кто держит этот рупор. Начинает появляться вопрос, кто еще может инвестировать в марафон? Мы уже сейчас можем видеть цитаты Дмитрия Разумкова на слоте "Мы – Украина". И этих политических игроков там будет больше", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Госаудитслужба начала проверки закупок телеканала "Рада" после истории с выделением 104 миллионов гривен на компанию "Кінокіт".