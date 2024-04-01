"Навіщо цей банкет?": у Раді пояснили, чому 2024 рік може стати останнім для телемарафону

Якщо не буде механізму повернення хоча б часткової довіри до єдиного марафону, можуть виникнути проблеми

Незважаючи на те, що влада України спочатку говорила про те, щоб Національний телемарафон працював до кінця війни, 2024 рік може стати для нього вирішальним. На це, зокрема, впливає скорочення обсягів міжнародної допомоги.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. За його словами, наслідком скорочення міжнародної допомоги є суттєве скорочення економіки.

"Це брак коштів по всіх напрямках. А у нас в першу чергу забезпечення Збройних сил. І у нас мають бути гроші на снаряди для ЗСУ і на перезарядку Patriot.

Тому, якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що є баланс, є не бровадні новини з фронту, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням. Бо ми зараз бачимо низхідний трек використання єдиного телемарафону і висхідний трек використання соціальних мереж. А потім буде ще важче пояснити нашим міжнародним партнерам і своїм же людям, чому ми фінансуємо неефективну інформаційну політику", — зазначає він і додає "Ну і коли грошей менше, то їх менше розподіляється по своїх комунікаційних каналах, а треба ж і про своїх не забути. Тут десь телеканал "Рада" одразу з'являється. Є успішні холдинги – "Starlight", "1+1", "Ми – Україна", а є, наприклад, "Інтер", який погодиться на будь-які умови, бо складна ситуація, попередні власники в санкційних списках, а існуючі – претенденти на санкційні списки.

Вони втрачають впізнаваність, так? Зараз запитайте громадян, з ким у них асоціюється Вадим Карп'як, Наталя Мосійчук, Олена Фроляк? Люди не будуть говорити про якісь канали, вони скажуть про телемарафон. Бо це вже бренди єдиного марафону. І коли Карп'як проводить прес-конференцію, його не представляють як ведучого ICTV, це ведучий єдиного марафону. Коли цей Титанік йде на дно, то в комерційних каналах, які розуміють, як плавати і вони мають хороші комунікації з рекламодавцями, виникає питання – нащо нам цей банкет? Воно не виправдовується, ми втрачаємо".

Тому, резюмує Юрчишин, якщо не буде механізму повернення хоч би часткової довіри до єдиного марафону, можуть розпочатись проблеми.

"З єдиним марафоном так само починає падати довіра до влади, і це цілком резонно, тому що ми оголосили, що єдиний марафон – це офіційне джерело. Це рупор влади. Якщо падає довіра до рупора, падає довіра до того, хто цей рупор тримає. Починає виникати питання, хто ще може інвестувати в марафон? Ми вже зараз можемо бачити цитати Дмитра Разумкова на слоті "Ми – Україна". І цих політичних гравців там ставатиме більше".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Держаудитслужба розпочала перевірки закупівель телеканалу "Рада" після історії з виділенням 104 мільйонів гривень на компанію "Кінокіт".