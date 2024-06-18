Назарич, Назарович или Назарьевич: как правильно писать отчество на украинском

Среди этих вариантов только один соответствует действующему правописанию

В украинском языке отчество образуется с помощью разных суффиксов — -ович, -ич или -іч, поэтому не всегда получается понять, как правильно. Раньше мы писали, как писать грамотно – Андриевич, Андреич или Андреевич. Теперь сообщим, какой правильный вариант написания отчества от имени Назар.

Какие только примеры не встречаются, в частности, Назарович, Назарьевич или Назарич, но писать следует исключительно по правилам украинского языка. "Телеграф" сообщает, как это делать правильно.

Как правильно: Назарович, Назарьевич или Назарич

Это мужское имя заимствовано из иврита. Там оно имеет следующее значение: "он посвятил себя Богу".

В азербайджанском и турецком языках это слово означает "пристальный взгляд". Так называют амулет, защищающий от бед.

В Украине по данным портала "Рідні" проживает 14426 мужчин с именем Назар. Менее распространена вторая форма имени Назарий. С таким именем в стране проживает 8467 человек.

Именно форма Назарий часто используется для двойного имени. В Украине двойные имена распространены среди женщин, но есть и исключения. С именем Назарий известны такие:

Иван-Назарий (такое имя носит 5 украинцев);

Дмитрий-Назарий (есть три гражданина с таким именем);

Назарий-Иоанн (трое мужчин носят его);

Назарий Андрей, Назарий-Григорий, Назарий-Дмитрий, Назарий-Лев, Назарий-Михаил (зафиксировано по два носителя каждого имени).

Что касается отчества, то есть только один правильный вариант. Он выглядит так – Назарович. Женщина, соответственно, Назарівна.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно обращаться к Владимиру. Ласкательно-уменьшительную форму "Вовочка" лучше забыть.