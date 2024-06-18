Назарич, Назарович или Назарьевич: как правильно писать отчество на украинском
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Среди этих вариантов только один соответствует действующему правописанию
В украинском языке отчество образуется с помощью разных суффиксов — -ович, -ич или -іч, поэтому не всегда получается понять, как правильно. Раньше мы писали, как писать грамотно – Андриевич, Андреич или Андреевич. Теперь сообщим, какой правильный вариант написания отчества от имени Назар.
Какие только примеры не встречаются, в частности, Назарович, Назарьевич или Назарич, но писать следует исключительно по правилам украинского языка. "Телеграф" сообщает, как это делать правильно.
Как правильно: Назарович, Назарьевич или Назарич
Это мужское имя заимствовано из иврита. Там оно имеет следующее значение: "он посвятил себя Богу".
В азербайджанском и турецком языках это слово означает "пристальный взгляд". Так называют амулет, защищающий от бед.
В Украине по данным портала "Рідні" проживает 14426 мужчин с именем Назар. Менее распространена вторая форма имени Назарий. С таким именем в стране проживает 8467 человек.
Именно форма Назарий часто используется для двойного имени. В Украине двойные имена распространены среди женщин, но есть и исключения. С именем Назарий известны такие:
- Иван-Назарий (такое имя носит 5 украинцев);
- Дмитрий-Назарий (есть три гражданина с таким именем);
- Назарий-Иоанн (трое мужчин носят его);
- Назарий Андрей, Назарий-Григорий, Назарий-Дмитрий, Назарий-Лев, Назарий-Михаил (зафиксировано по два носителя каждого имени).
Что касается отчества, то есть только один правильный вариант. Он выглядит так – Назарович. Женщина, соответственно, Назарівна.
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