"Григорієвич", "Григорійович" чи "Григорович": как правильно писать отчество на украинском

Только один вариант соответствует действующему правописанию

В украинском языке мужские имена отчества образуются с помощью суффикса "-ович". Однако часто можно встретить и ошибочные варранты.

В случае с именем Григорий можно услышать и "Григорієвич", и "Григорійович". Однако есть только один правильный вариант – "Григорович". Данный случай является исключением. При образовании этого отчества выпадает "ій".

Происхождение и значение имени

Григорий – это христианское мужское имя. Происходит из греческого Γρηγόριος, образованного от греческих γρήγορος — "внимательный", "сосредоточенный", "собранный". В украинский язык это имя попало через старославянское посредничество (Григорыы, Григориы), принятые в большинстве европейских языков формы происходят посредством латинского Gregorius.

Распространение имени Григорий

Следует отметить, что имя Григорий достаточно популярно в Украине. По данным портала "Рідні", его носят более 135 тысяч человек.

Это имя довольно равномерно распространено по всей территории Украины. Однако больше всего носителей находятся на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине и Сумщине.

В украинском языке существует немало уменьшительно-ласкательных форм для этого имени. Например: Григорко, Гринык, Гринь, Гринько, Гринь, Гриня, Грицай, Грицик, Грицунь, Грунь, Грунько, Гриша, Гришко.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно обращаться к Владимиру. Ласкательно-уменьшительную форму "Вовочка" лучше забыть.