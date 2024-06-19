"Іллівна" или "Іллінічна": как правильно писать это отчество в украинском языке

Есть только один верный вариант

В украинском языке большое количество ошибок совершают в написании и произношении отчеств. Например, многие путаются, как правильно написать отчество от имени Илья.

"Телеграф" рассказывает, как правильно в данном случае построить отчество. Следует запомнить это правило, чтобы больше не совершать ошибок.

Так, в украинском языке мы говорим и пишем "Іллівна" и "Ілліч". Стоит отметить, что некоторые произносят и пишут такой вариант как "Іллінічна", однако в этом есть только один верный вариант.

Имя "Ілля" — это украинская версия библейского (староеврейского) имени Элиягу. Имя Элиагу означает дословно "Бог — Сущий (Сущный)". Таким образом имя Илья можно перевести как "Бог-сущий". Тем самым имя Илия принадлежит к теофорным именам (от греч. — Бог), включающим слово "Бог" или имя Бога.

По данным портала "Рідні", в Украине носителями имени Илья являются более 36 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно в украинском языке писать отчество от имени Егор — "Єгоровна" или "Єгорівна". Следует запомнить это правильно, чтобы больше не допускать ошибок.