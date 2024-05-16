"Девичник" и "мальчишник" оставьте русским: в украинском языке есть красивое и романтическое название

По словам Авраменко, "холостяцька вечірка" – неправильный вариант

Несмотря на то, что украинцы все чаще общаются на родном языке, нередко в общении люди используют русизмы или заимствованные слова. Так, до сих пор от молодого поколения можно услышать, что они идут на "девичник" и "мальчишник".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно перевести эти слова. Детальнее об этом он рассказал в своем экспресс-уроке по украинскому языку.

"Каждый язык имеет свои особенности. Украинцы издавна вечеринку молодой накануне свадьбы называли дівич-вечором. Запомните, дівич-вечір надо писать через дефис. Это был тот вечер, когда девушка прощалась с девичей жизнью, выполняя с подружками интересные обряды ", — рассказал Авраменко.

По словам языковеда, "мальчишник" правильно назвать на украинском языке — парубоцький вечір або парубоцька вечірка. По словам Авраменко, "холостяцька вечірка" – неправильный

вариант.

"Напомню, что парнем называют юношу, или еще холостого мужчину. Так что не "холостяцька вечірка", а парубоцька вечірка", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" рассказал, что слово "на кшталт" не украинского происхождения, поэтому и кажется необычным вследствие большого количества согласных звуков.