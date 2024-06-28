Не "Юр'ївна" и не "Юрієвич": как правильно говорить и писать на украинском

Ошибки часто встречаются даже в официальных документах

В украинском языке существует немало подводных камней, за которые можно запнуться. В частности, у многих украинцев возникают проблемы с правильным спряжением украинских имен.

Кроме того, не всегда удается правильно образовать патронимическую форму имени, то есть отчество. К примеру, имя "Юрій" может вызвать ряд вопросов.

Во-первых, как правильно звать мужчину с таким именем? Ответ прост и однозначен: Юрію!

Что касается образования патронимических названий, то какие только не встречаются: Юр’євич, Юрієвна, Юрієвич, Юр’ївна или Юр’євна. Однако, правильны только две патронимические формы, которые закреплены в словарях: Юрійович и Юріївна. Запомните и не совершайте досадных ошибок.

В то же время следует отметить, что в официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, поскольку фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

Поэтому если вы Юрійович или Юріївна, а в паспорте неграмотный регистратор совершил ошибку, единственный вариант исправить это — обратиться в паспортный стол и изменить отчество в официальном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как хорошо заменить "капєц", "блін", "тіпа", "карочє". В украинском языке найдутся яркие аналоги для каждого слова.