"Згодна" або "згідна": мовознавець розповів, як правильно погодитися українською

Люди часто плутаються у цих словах

Багато українців зараз переходять українською мовою. Проте чи всі відразу правильно вживають ті чи інші слова.

Багато хто плутається у вживанні слів "згодна" і "згідна". Однак у кожного з них своя "сфера застосування", а в деяких випадках їх можна використовувати паралельно. Як правильно говорити "Я згодний(а) з вами" чи "Я згідний(а) з вами", розповідає відомий український мовознавець Олександр Авраменко.

Якщо ми даємо згоду, то ми можемо вживати два варіанти: "згодна" і "згІдна ". Наприклад, "батько згодний (або згідний) віддати свою доньку за Андрія". Так само "мати згодна (або згідна) віддати свою доньку за Андрія", – пояснив він.

У разі відповідності з чимось необхідно вживати форму з "і" — "згідний". Наприклад, "згідна з оригіналом копія", "згідна з наказом дія".

" А ось тільки "згОдний" і "згОдна" потрібно використовувати зі значенням солідарності з кимось. Наприклад, "я цілком згОден з друзями" (тобто "так само вважаю, як вони")", — додав Олександр Авраменко.

Тобто ці фрази можна вживати так:

"згІдний" чи "згІдна" – у разі відповідності чомусь;

"згОдний" чи "згОдна" – у разі солідарності з кимось;

коли даємо свою згоду, то правильні обидва варіанти.

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