Не говорите "веер": учимся правильно называть этот предмет на украинском

Как правильно называть этот предмет на украинском

В повседневной речи часто можно услышать слово "веер". Однако это типичный русизм, а в нашем языке есть собственные соответствия, которые иногда имеют более интересные значения.

Преимущественно это слово употребляют для обозначения предмета, используемого для создания воздушного потока или для украшения. Однако это определение охватывает гораздо больше аспектов, чем может показаться на первый взгляд.

Как на украинском называется "веер"

Для перевода этого понятия есть слово "веер", оно происходит от глагола "веять". Согласно "Этимологическому словарю украинского языка" под редакцией А. С. Мельничука, "веять" имеет праславянские корни и родственно литовскому "vėtyti" (веять, веять).

В "Словаре украинского языка" в 11 томах приведены следующие значения слова "веер":

Предмет в виде полукруга из раскрывающихся палочек, обтянутый материей, бумагой и т.п.; служит для создания движения воздуха, прохлады. То, что напоминает своей формой такой предмет (в переносном смысле) Специальное устройство в различных машинах, механизмах для нагнетания воздуха, веяния чего-либо и т.п.

В современном украинском языке слово "веер" употребляется не только в прямом смысле, но и в переносном. Например:

віяло можливостей (о широком спектре вариантов),

віяло кольорів (о разнообразной цветовой гамме),

віяло думок (о разнообразии идей).

Синонимы и родственные слова

Украинский язык богат синонимами и родственными словами для "веера", которые могут разнообразить нашу речь:

Опахало — это старинное название веера, часто встречающееся в исторических романах и поэзии. Махальце – уменьшительная форма от "махало", также может означать небольшой веер. Вахляр — региональный вариант слова "веер", который можно встретить в диалектах западной Украины.

Итак, когда в следующий раз вам понадобится "веер", вспомните эти красивые украинские слова. В нашем языке есть немало слов, которые легко заменяят русские соответствия.

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