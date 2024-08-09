Слово "толк" – это русизм: как правильно перевести его на украинский

Как правильно переводить и употреблять это слово

Слово "толк" в русском языке имеет несколько значений, связанных с пониманием, смыслом и смыслом. В украинском его часто употребляется в разных контекстах, однако точный перевод и соответствия могут быть не совсем очевидными.

Следовательно, в украинском языке "толк" может быть переведен как "пуття" или "тямка". Это слово употребляется в контекстах, где речь идет о понимании или смысле. Во фразеологизмах, где используется "толк", украинские соответствия часто звучат как "збагнути", "второпати", "втямити".

Примеры употребления

В бытовом языке слово "толк" может употребляться во фразеологических выражениях. Вот правильные варианты их перевода:

Не возьму в толк — не збагну, не второпаю. Сбиваться с толку — збитися з пантелику, спантеличитися. Из него толк не выйдет — з нього не буде пуття. Из него будет толк – з нього будуть люди. Что из него толку — яка з нього користь. Говорить без толку — говорити безугаву, говорити безупину, забагато говорити. Бестолковые разговоры — пусті розмови, беззмістовні балачки. Без толку – даремно, марно, без потреби. Что толку – який сенс. Довести до толка – довести до пуття, до ладу. Знать толк (в чем) – розумітися (знатися) на чому. Толком не знаю — не знаю подробиць, до пуття нічого не знаю. Он такой бестолковый — він такий нетямущий, безголовий, йолоп, бевзень, тугодум.

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