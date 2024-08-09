Слово "толк" – это русизм: как правильно перевести его на украинский
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Как правильно переводить и употреблять это слово
Слово "толк" в русском языке имеет несколько значений, связанных с пониманием, смыслом и смыслом. В украинском его часто употребляется в разных контекстах, однако точный перевод и соответствия могут быть не совсем очевидными.
Следовательно, в украинском языке "толк" может быть переведен как "пуття" или "тямка". Это слово употребляется в контекстах, где речь идет о понимании или смысле. Во фразеологизмах, где используется "толк", украинские соответствия часто звучат как "збагнути", "второпати", "втямити".
Примеры употребления
В бытовом языке слово "толк" может употребляться во фразеологических выражениях. Вот правильные варианты их перевода:
- Не возьму в толк — не збагну, не второпаю.
- Сбиваться с толку — збитися з пантелику, спантеличитися.
- Из него толк не выйдет — з нього не буде пуття.
- Из него будет толк – з нього будуть люди.
- Что из него толку — яка з нього користь.
- Говорить без толку — говорити безугаву, говорити безупину, забагато говорити.
- Бестолковые разговоры — пусті розмови, беззмістовні балачки.
- Без толку – даремно, марно, без потреби.
- Что толку – який сенс.
- Довести до толка – довести до пуття, до ладу.
- Знать толк (в чем) – розумітися (знатися) на чому.
- Толком не знаю — не знаю подробиць, до пуття нічого не знаю.
- Он такой бестолковый — він такий нетямущий, безголовий, йолоп, бевзень, тугодум.
Ранее "Телеграф" рассказывал,как правильно здороваться на украинском языке. Есть три корректные формы приветствия.