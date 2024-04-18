Как и обещали: в Украине начали блокировать каналы в Tik-Tok, одиозным персонажам уже "прилетело"

Среди заблокированных аккаунтов много известных

Центр противодействия дезинформации, как и обещалось, достиг определенных договоренностей с платформой TikTok. Соцсеть начала блокировать каналы, продвигающие пророссийские нарративы и дезинформацию.

Об этом ЦПД сообщил в своем Telegram. Отмечается, что по состоянию на 18 апреля TikTok заблокировал 24 аккаунта.

Среди заблокированных аккаунтов оказались:

пророссийский блоггер Анатолий Шарий, против которого тоже открыли дело о госизмене (supersharij)

народный депутат Александр Дубинский, которому также объявили подозрение в государственной измене (dubinskypro)

блоггер Мирослав Олешко (oleshkonews)

бывшая ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко, которой сообщили о подозрении в государственной измене (diana_panchenko_tiktok)

антивакцинатор Остап Стахов (ostap_stakhiv_lviv)

В общей сложности, как отмечает Центр противодействия дезинформации, площадка уже заблокировала 24 аккаунта. В настоящее время ведется работа по блокированию других, список которых ранее предоставил ЦПД.

"Если вам известны ТикТок-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины, и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу [email protected]", — призывают в Центре.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на YouTube удалили канал кремлевского рупора Никиты Михалкова. Пропагандист десятилетиями повторял необходимые в РФ нарративы и превратился в верного подчиненного Владимира Путина.