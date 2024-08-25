Команда Telegram спустя сутки отреагировала на арест Павла Дурова: что заявили коллеги основателя соцсетей

В компании ответили достаточно резко на обвинение

В воскресенье, 25 августа, команда российского мессенджера Telegram впервые нарушила молчание и прокомментировала задержание Павла Дурова во Франции. Они уверяют, что соблюдают законы Европейского союза, включая Закон о цифровых услугах.

Об этом сообщили в Telegram News. В официальном заявлении отмечается, что его модерация отвечает отраслевым стандартам и постоянно усовершенствуется. Команда добавила, что ждет скорого решения этой ситуации.

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", — говорится в сообщении.

Задержание Дурова — что известно

Бизнесмена задержали по прибытии его частного самолета в Париж из Азербайджана. В момент задержания вместе с Дуровым находились охранник и женщина, чье имя журналисты не разглашают. "Телеграф" рассказал, что известно о девушке, задержанной во Франции вместе с владельцем Telegram.

Национальное управление по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении Франции (ONAF) задержало Дурова на основании того, что он числился в списке разыскиваемых во Франции. Ордер на его арест был издан судебной полицией страны в рамках "предварительного расследования", подробности которого пока не разглашаются.

Дуров якобы знал об ордере на его арест и пытался избегать визитов в Европу. Почему он решил приехать – неизвестно. При этом французские СМИ отмечают, что ордер на арест Дурова действует только на территории Франции.

Во Франции Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей ворованного и сексуальными преступлениями против детей.

Французские правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений, совершаемых через Telegram, из-за использования таких инструментов как криптовалюта и одноразовые номера и отсутствие контроля над платформой.

Ожидается, что официально Дурову будут предъявлять обвинения в воскресенье, 25 августа. Вероятность увольнения на время следствия крайне мала, поскольку у него есть значительные ресурсы и возможности для побега.

Пока неясно, какой срок может угрожать основателю Telegram. Однако несколько российских СМИ, включая "Известия", заявили, что Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Сообщается, что эту информацию предоставил французский адвокат Ален Дюфло, но на оригинальной записи его слов об этом не слышно.