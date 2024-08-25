Семь лет без "ВК" Дурова: почему заблокировали сеть и что там делал "Правый сектор"

Санкции против российских компаний, в том числе и ВК, будут продолжаться до 2033 года

Социальная российская сеть "ВКонтакте", один из создателей которой Павел Дуров 24 августа был задержан во Франции, заблокирована в Украине с 2017 года. Такое решение принял тогдашний президент Петр Порошенко.

До 2017 года "ВКонтакте" был самой популярной соцсетью в Украине. Vk.com был третьим по популярности сайтом в Украине после Google и YouTube. Количество украинских пользователей оценивалось в 12-14 млн человек.

Тогда в списке топ-10 сайтов по посещаемости в стране четыре были российскими: соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и поисковые и почтовые сервисы "Яндекс" и Mail.ru.

Блокировка сети проводилась в рамках санкций Украины против России, введенных за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и направлена на обеспечение информационной безопасности Украины. Однако многие эксперты объясняли такое решение украинской власти стремлением перекрыть огромный поток личной информации, которую загружают в интернет пользователи на базирующиеся в России сервисы.

14 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей. А в 2023 году согласно указу Президента Зеленского, были введены санкции против российских компаний, в том числе и ВК, сроком на 10 лет.

Несмотря на то, что ВК годами был и остается центром распространения языка вражды, пророссийских и антигосударственных (сепаратистских) нарративов, в социальной сети было немало проукраинских групп. В том числе и националистических. Так, например, в ВК была ячейка "Правого сектора", которой так любят пугать россиян. Задача националистов заключалась в распространении правды о российско-украинской войне.

Еще в 2014 году администраторы группы заявляли об взломе, об этом, в частности, писало издание "Гордон". Сейчас страница вообще заблокирована, как указано "за призывы к насильственным действиям".

Однако удалось обнаружить и другие группы. Так, "Правый сектор (официальная)" сделал свое последнее сообщение в сети 15 ноября 2018 года. В настоящее время в группе остается 46 тыс. подписчиков.

До сих пор есть в ВК и сообщество "Дмитрий Ярош — Украина превыше всего!". Насчитывает 55 тыс. подписчиков, а последнее сообщение также сделано в 2018 году.

По состоянию на 25 августа 2024 года большинство больших проукраинских групп в социальной сети "Вконтакте" заброшены. Часть из них заблокирована, часть — сломаны и сейчас там активно распространяются российская пропаганда.

До сих пор в ВК можно найти страницы известных украинских СМИ. К примеру, ТСН и сейчас имеет почти полтора млн подписчиков.

По состоянию на ноябрь 2020 года сайт из когда-то третьего в Украине стал 33-м. К слову, в Латвии "ВКонтакте" заблокировали в 2022 году.

В целом, "ВКонтакте" критикуется за тесное сотрудничество с российскими властями: передает персональные данные своих пользователей российским властям, даже если не обязан этого делать. Известно о множестве открытых уголовных дел за сообщения в этой сети или даже за лайки поставленные под сообщениями, которые идут в разрез с российской пропагандой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел создатель Telegram Дуров в детстве и молодости, а также историю создания "ВКонтакте" и "Telegram".