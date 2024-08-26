"Гратися з цим небезпечно". В Раді сказали, чи заборонять в Україні Telegram

Нардеп Потураєв каже, що проблема Telegram — не унікальна для України

Після затримання у Франції Павла Дурова, якого підозрюють у зв'язках з тероризмом, наркотиками, шахрайством тощо логічно постає запитання про долю в Україні приналежного йому популярного месенджера Telegram. Пропозиції про повну заборону цієї мережі звучали і раніше, але чи буде це найкращим варіантом — "Телеграф" запитав у народного депутата від партії "Слуга народу" і голову парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва.

— Як бути з Telegram саме в Україні? Існують різні думки: від кардинального повного блокування до нормування в частині заборони анонімних каналів.

— Уникнути анонімних каналів неможливо, тому що ця мережа не модерує контент. Це принципова позиція адміністрації і власника, який зараз перебуває під арештом у Франції. Тож нема що далі обговорювати. Хоча я постійно бачу в медіа запитання, чи можна працювати з каналами в Telegram поодинці. Ні, це неможливо! На це потрібна добра воля власника і адміністрація мережі, якої нема. Саме тому там утворилась екосистема для організації й скоєння важких злочинів, в співучасті в яких, власне, звинувачують пана Дурова. Адже він створив для міжнародної злочинності (я вже не кажу — для воєнної злочинності Росії) сприятливі умови.

Як вчинити нам? Я вважаю, що зараз, коли включилась французька правоохоронна система, нам потрібно дочекатися перших рішень і скористатись їхнім досвідом. Важливо, щоб демократичні, європейські країни напрацювали єдину політику в цьому питанні. Нариси її вже викладені в Акті про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), що вже працює, але його впровадження відбуватиметься поетапно аж до 2027 року, і зобов'язує інтернет-платформи видаляти мову ворожнечі, шкідливий контент тощо.

Але очевидно, що цей документ не передбачав такої позиції власників мереж, коли вони просто відмовляються реагувати й виконувати положення цього законодавчого акту найвищого рівня для всього Євросоюзу. Плюс наша складність ще в тому, що ми не є його членом. Але ми бачимо, що правоохоронці Франції вже відреагували. Очевидно не тільки в Україні, а й в країнах Європи фахівці розуміють шкідливість цієї мережі і вживають заходів, щоб її мінімізувати.

Тож повертаючись до запитання, зараз я взяв би паузу. Ми вже потерпаємо від цієї мережі не перший рік. Від того, що ми почекаємо ще місяць-два, нічого не трапиться, та це не означає, що ми не маємо оцінювати, що відбувається, не вести певні підготовчі роботи й пошук рішень. На законодавчому рівні, наприклад, я цю роботу не полишаю. Постійно над цим працюю, тільки зараз через мо*калів, через відсутність світла, може, зупинився. А так працював навіть у вихідні.

— І що ви пропонуєте, закрити і забути, чи розглядаєте інші варіанти?

— До того, як включилась Франція, у нас як держави було фактично два рішення. Або далі потерпати від цього всього, або вдаватися до блокування. Та необхідний для цього закон доволі важко зробити так, щоб він відповідав і європейським стандартам, а з іншого боку захищав би наші національні інтереси. Вам це кажу з повним розумінням, бо я над цим працюю.

Можна також ухвалити рішення на рівні РНБО, як це відбувалось з російськими соцмережами, медіа та такими пошуковими системами як "Яндекс". Це теж шлях, але врешті технологічне рішення, про яке ми зараз кажемо, це блокування. Але, можливо, зараз ми побачимо якийсь інший шлях, який буде реалізований нашими європейськими колегами у Франції.

— На вашу думку, чому все-таки, якщо було відомо і про російський "слід" у Telegram, і про шкідливість для інформаційної політики, і небезпеку для особистих даних, мережа стала популярною і активно використовується навіть держустановами?

— Ми ж не вороги свободи слова?! Спочатку формальних підстав його забороняти не було. Вже потім прийшло розуміння, хто стоїть за мережею, стали надходити численні підтвердження, що Telegram модерується, коли цього вимагають російські спецслужби або держава. І застереження щодо безпекових моментів лунали від українських фахівців ще до повномасштабного вторгнення.

Що сталося на його початку? Охоплення цієї мережі різко зросло. На це були об'єктивні причини, бо це проста в використанні платформа, на якій люди отримували важливу для них інформацію. І вони до неї звикли. Тож вже на цьому етапі значно важче стало з цим працювати.

Річ, знову таки, не в присутності там цифрових представництв державних установ. Наприклад, в мережі X (Twitter), де теж відсутня модерація контенту, і теж дуже сумнівна структура власності і фінансування (Маск отримав кошти на придбання мережі через фонд, до якого мають стосунок діти російських олігархів, наближених до Путіна), присутні і чинні президенти, і чинні прем'єр-міністри й так далі.

При цьому проблема така сама, бо це фактично Telegram з точки зору модерації. Відмінність лише в тому, що оскільки це американська юрисдикція — там нема торгівлі дитячою порнографією, зброєю, наркотиками, людьми. Інакше там би дуже швидко з’явилось ФБР і все на цьому закінчилось з реальними строками для осіб, причетних для адміністрування.

Виходить, що наша проблема не унікальна, єдине, що ми перебуваємо на "вістрі", тому що ми у війні, проти нас постійно ведеться ІПСО. Причому їх проводять як в Telegram, TikTok, так і в Instagram, але меншою мірою, бо це частина Microsoft й там є модерація. І в мережі X я це спостерігаю. "Телеграмом" я не користуюсь, бо розумію, що особисті дані користувачів доступні ФСБ. В мене в цьому нема жодних сумнівів. Жодних!

Так от я скролю стрічку в мережі X, при цьому не створюю проукраїнську "бульбашку", а налаштовую так, щоб бачити різне, і я щодня зустрічаю там ІПСО. Звісно, це в основі анонімні акаунти, які казна-що пишуть про Україну, допомогу нам, які так само системно зривали мобілізацію, зараз дискредитують операцію в Курській області й інших регіонах Росії. Там є й українські акаунти, є й англо-, німецько-, франкомовні тощо. Різниця з Telegram дуже і дуже невелика.

Ще раз підкреслю, що це системна проблема для всіх демократичних країн, в яких є фундаментально закріплена свобода слова і які щосили намагаються її втримати. Проблема втручання в політичний процес, дестабілізації та розхитування суспільства, цькування за етнічними та релігійними ознаками, мова ненависті. Це все присутнє й у нас, та ще в умовах війни, за відсутності воєнної цензури.

І з цим треба щось вирішувати, як я неодноразово наголошував, гратися з цим довго — дуже небезпечно. Бо ціна, яку доведеться, на мій погляд, сплатити, якщо проблему ігнорувати, буде надмірно високою, — в якості резюме зазначив нардеп.

Тим часом в прес-службі фракції партії "Слуга народу" у ВР повідомили, що наразі не виробили спільну позицію щодо долі Telegram в Україні, бо це питання через наявність більш нагальних окремо не розглядалось.

Як повідомляв "Телеграф", ще навесні глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголошував на необхідності на законодавчому рівні змусити реєструватися всі медіаресурси, які працюють на платформі Telegram.

Відповідна пропозиція міститься в законопроєкті №11115, одним з ініціаторів якого є нардеп Микола Княжицький. Документом, що був зареєстрований ще у березні, передбачено, що онлайн-платформи мають відкрити інформацію щодо власників та фінансування. При цьому ті, хто має зв'язки з Росією, не можуть бути допущені до роботи в Україні. Так само як і ті, хто не захоче працювати прозоро. Такі ресурси не матимуть право використовувати органи державної влади та місцевого самоврядування, їхні посадові особи та надавачі фінансових послуг. Наразі законпроєкт перебуває на розгляді профільного комітету.