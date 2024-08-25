Поддерживал Путина или был против? Что основатель Telegram Дуров говорил о войне в Украине

Он изучает украинский язык

Основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова 24 августа задержали во Франции. "Телеграф" решил напомнить, как он высказывался по поводу войны России против Украины.

Еще в марте 2022 года Дуров отметил, что семья его матери имеет украинские корни. Потому "конфликт" в Украине для него личный.

"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. По сей день мы имеем много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram", – написал он в Telegram.

Тогда он также напомнил, что в 2013 году, когда он был генеральным директором соцсети ВКонтакте, российская служба безопасности ФСБ требовала от него предоставить личные данные украинских пользователей ВК. Дуров подчеркнул, что отказался выполнять эти требования.

"Потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию. Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова — без колебаний", — отметил он.

Напомним, ранее Дуров признался, что понимает примерно 95% письменного украинского и 85% разговорного, но продолжает учить его в приложениях. Языком он заинтересовался еще в подростковом возрасте.