Дурова задержали во Франции по ряду обвинений: ему грозит 20 лет тюрьмы

Дурову вменяют ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег и так далее

Павла Дурова, владельца популярного мессенджера Telegram, вечером 24 августа задержали сотрудники спецслужб Франции в парижском аэропорту Ле Бурже. Дурова задержали около 20 часов вечера согласно действующему ордеру, который выдало Национальное управление французской судебной полиции по запросу Управления по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщил французский телеканал TF-1. Отмечается, что Дурову вменяют ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, педофильский контент, обход санкций и тому подобное, ему грозит до 20 лет за решеткой. Сейчас его уже отправили под стражу.

При этом по данным французских СМИ, настоящая причина задержания Дурова – желание правительства Франции получить возможность читать зашифрованные сообщения в мессенджере, которые не поддаются дешифровке без ключей. Косвенно эту версию подтвердили комментировавшие дело следователи, а также главное обвинение, на котором сделали акцент – якобы распространение педофильского контента.

"Telegram — это улей криминального контента. В настоящее время эта платформа находится в центре внимания за незаконную трансляцию матчей, но многие аккаунты в этом сервисе используются организованной преступностью. Помимо терроризма, самые опасные преступники используют Telegram для обмена детским порно-контентом", – сказал французским СМИ один из следователей.

Кроме этого, источники во французских спецслужбах подтвердили, что потребуют доступа к зашифрованным сообщениям в мессенджере. В свое время это не удалось сделать ФСБ РФ, поэтому в России в 2018 году даже пытались блокировать мессенджер. Французское издание BFMTV добавило, что Дурова объявили в розыск буквально за минуты до приземления в Париже, а ордер делали фактически "на коленке".

Интересно, что во Франции Дурова давно объявили персоной нон-грата, несмотря на то, что он имеет французское гражданство. Во Францию, где действовал ордер на его арест, Дуров попал, поскольку его самолет нужно было дозаправить, а французский спецназ арестовал бизнесмена фактически на трапе частного самолета. СМИ отмечают, что дело Дурова Париж может использовать, чтобы наконец-то заставить Европейский Союз ввести санкции против мессенджера.

Реакция Telegram

В окружении Дурова назвали действия властей Франции "шокирующими" и незаконными. Там считают, что задержание Дурова – это "личная вендетта" президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, у компании уже давно утвержден план действий именно на такой случай – если владельца мессенджера задержат где угодно.

В чем именно состоит этот план, пока неизвестно. Однако компания, сказали европейским СМИ собеседники, продолжит существовать, работать и выполнять свои задачи, несмотря на арест Дурова. План должен принять совет разработчиков, он начнет выполняться.

Россия резко возбудилась

В России в это время бурлит паника. Россиян пугает, что в случае, если Париж сможет "дожать" Дурова, страны ЕС смогут читать переписки в мессенджере – а именно Telegram сейчас используют российские военные, как главное средство связи на фронте войны в Украине.

Заместитель председателя Госдумы РФ Владислав Даванков отправил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с требованием добиваться увольнения Дурова. Он считает, что задержание владельца мессенджера носит политический характер и может угрожать российским интересам.

Интересно, что главными кредиторами Дурова и его мессенджера являются российский подсанкционный миллиардер Алишер Усманов и структуры еще одного россиянина Кирилла Дмитриева. Вероятно, именно они могут перехватить контроль над мессенджером, несмотря на риск попасть под санкции Европы, Украины и США.

Отметим, в конце мая в "Телеграмме" заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры. Недоступны именно те ресурсы, которые использовались для передачи информации о перемещении оккупационных войск на территории Украины.

Впоследствии в Telegram объяснили, что чат-боты заблокировали из-за ошибки. Однако ГУР располагает другой информацией. Как ранее писал "Телеграф", это могло быть указанием ФСБ России.