Блокировать не надо, но…: в Раде готовят новый закон относительно использования Telegram

Сейчас закон о медиа не регулирует деятельность Telegram

В Верховной Раде инициировали законопроект о регулировании в Украине мессенджера Telegram. Нормы этого документа также будут касаться подобных платформ распространения СМИ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий. Он также предложил коллегам-депутатам присоединиться к его подписанию.

"Проблема Telegram — это не совсем проблема медиа. Проблема его в том, что это российская сеть, которая, тем не менее, активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев. И получается совершенно странная ситуация: с одной стороны, Генштаб ВСУ прямо говорит что нужно прекратить использовать российские сети типа Telegram, а СБУ, МВД, СНБО и другие органы делают совместное заявление об использовании Telegram российскими спецслужбами. Но с другой — эти же органы используют этот же Telegram как официальный источник информации для украинцев", — отметил нардеп

По словам Княжицкого, следствием этого стало то, что за два года большой войны именно Telegram стал основной платформой, из которой украинцы узнают новости. По его мнению, мессенджер стал некой "альтернативой круглосуточному телемарафону, имеющему российское происхождение, сотрудничающему с кремлевскими властями, и которое хвалит за конструктивное сотрудничество лично Путин".

В то же время нардеп подчеркнул, что он не предлагает заблокировать Telegram. По его словам, если власти захотят, они могут попытаться это сделать аналогичным образом, как было сделано с другими российскими сетями типа Яндекса с Одноклассниками.

"По существу речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяется массовая информация (Telegram только один из них), примерно такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube. Так случилось, что закон о медиа регулирует все типы средств массовой информации, за исключением платформ типа Telegram и им подобным. В условиях, когда по статистике 72% украинцев получали новости именно через Telegram (для сравнения — YouTube только 16%), это выглядит как минимум не последовательным", — отметил он.

Княжицкий пояснил, что изменится для таких платформ в случае принятия соответствующего закона:

они будут реагировать на распространение через них такого же контента, который уже сейчас запрещено распространять через другие медиа (в том числе в YouTube и онлайн СМИ). Речь идет о порнографии, пропаганде наркотиков, глорифификации фашизма, оправдывании российской агрессии и т.д. Перечень запретов остается тем же, который существует сейчас, и этим законопроект не меняется;

они будут обязаны по запросу Нацсовета по телерадиовещанию раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования — как сейчас предусмотрено для других медиа и сервисов;

если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, данная платформа не может использоваться госорганами и финансовыми структурами, обрабатывающими персональные данные украинцев. Такие платформы и связанные с ними сервисы не могут устанавливаться на любых устройствах, используемых для служебных целей.

поскольку Силы безопасности и обороны должны иметь особенности деятельности из-за их специфики, то ограничения и запреты использования платформ с непрозрачной собственностью, к ним не применяются. Вернее, могут применяться, если это будет установлено постановлением правительства.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия о запрете в стране мессенджера Telegram. Глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в спецслужбах поддерживают самый простой вариант – запрет, но конкретных претензий к самому мессенджеру СБУ не высказывала.

Глава Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель заявил, что в Украине нужно запретить популярную сеть Telegram на время военного положения. По его мнению, она помогает россиянам проводить информационные операции.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выступил против блокирования Telegram. Он также добавил, что это просто невозможно.