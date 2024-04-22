"Это огромная проблема": Буданов рассказал, что нужно сделать с Telegram в Украине

Анонимность Telegram-каналов ненормальна

Работа мессенджера Telegram в Украине является огромной проблемой. Нужно на законодательном уровне упорядочить его деятельность.

Об этом в интервью ВВС рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его мнению, необходимо на законодательном уровне вынудить все медиаресурсы, работающие на платформе Telegram, зарегистрироваться.

"Чтобы было понятно, кто за каким медиаресурсом, а Telegram уже точно статус медиа приобрел. Нет вопроса влияния или давления – вопрос не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию — а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе — неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты? – отметил глава ГУР.

На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь об анонимных Telegram-каналах, Буданов ответил утвердительно. В то же время он подчеркнул, что все Telegram-каналы анонимны.

"Вы знаете хоть один Telegram-канал, который сказал прямо, что я – это я? Вот и ответ", — заявил он.

В то же время Буданов отметил, что закрытие или блокирование таких каналов может стать лишь временным решением этой проблемы. Он подчеркнул, что их нужно заставить зарегистрироваться.

"Это не будет давлением на прессу. В демократическом обществе, еще раз говорю, нельзя просто так давить… Почему я вам это вообще рассказываю? Вы ведь представитель журналистики. Ты очень бы обрадовалась, если бы к вам пришли и сказали: все, теперь с этого дня ты пишешь так?.. Ну, разумеется, это было бы ненормально. Но бояться сказать, что вы это вы – это тоже неправильно", — подытожил глава ГУР.

Как известно, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект по регулированию мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. В случае его принятия некоторые виды контента будут запрещены.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что в Украине пришло время, когда нужно вводить военную цензуру, в частности, это касается ограничения приложения Telegram и платформы Тик-Ток. Но если принять этот законопроект, то он будет непопулярным и по факту ничего не изменится.