Если мы не выиграем, к разделу Украины присоединятся и наши западные соседи, — Семен Семенченко, ч. II

Операция ВСУ на Курщине показала, что "красных" линий не существует

Выйдя на свободу под гарантии ГУР, экс-комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко активно работает над созданием диверсионной сети, которая в будущем должна наказывать предателей и военных преступников РФ. Военный уверяет, что Украине давно уже нужно переходить к тотальной войне с врагом, чтобы одержать победу.

Какими именно силами и средствами Украина способна победить Россию, что показало наступление ВСУ на Курщине и могут ли нам навязать невыгодное мирное соглашение? Об этом читайте во второй части интервью с Семеном Семенченко "Телеграфу".

Чем сейчас занимается военный, как сотрудничает с ГУР и куда же он пропал с медийного поля? На эти и другие вопросы читайте ответы в первой части интервью .

"Путина можно и нужно бить"

– Давайте поговорим об операции ВСУ в Курской области . Как вы думаете, чем полезна нам эта операция с военной точки зрения? Это как раз и есть тот пример маневренной, асимметричной войны, о которой вы говорите.

– Это сигнал для наших так называемых партнеров. "Так называемых", потому что я очень недоволен как гражданин Украины, как эти партнеры нас поддерживают. Так вот, это сигнал, что "красной" линии не существует. Что Путина можно и нужно бить. Поэтому не нужны сказки, что Россия непобедима, что будет ядерная война. Надо помогать Украине по-взрослому.

Второй плюс операции – это поднятие боевого духа, а он очень упал у нашего населения. В-третьих, это все же отвлечение части резервов врага по разным направлениям в Украине.

Я сам предлагал и руководству управления разведки и военному руководству еще несколько лет назад подобные удары. Я могу спорить, как это должно быть, но я думаю, что им виднее, потому что у меня нет всей информации. Хотя можно было больше усилий направить, чтобы захватить Курск.

Сейчас будет продолжение этой истории, мы его увидим. Но это лучше, чем просто сидеть и играть по правилам, которые нам навязывают м*скали. А правила эти достаточно просты: они сосредотачивают огневой вал, кучу ударных групп и прогрызаются. Надо брать инициативу в свои руки.

– Но вместе с тем мы имеем сейчас сложную ситуацию на Донбассе . Как вы оцениваете, хватит ли у России сил и средств, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей?

– Есть силы и средства, конечно. Сейчас создается большая армия за счет наемников. Они берут деньгами там, где они не могут брать мобилизацией. А у нас есть силы и средства на это отвечать. Но мы не перешли к тотальной войне. Давайте честно: во многих случаях мы как общество, как государство, еще играем в войну. Посмотрите, что происходит на улицах больших городов. Есть ли у нас "все для фронта, все для победы"? Нет! Поэтому у нас есть, что улучшать. На мой взгляд, мы применили 10% того, что могли. Я имею в виду не ребят 18 лет, не резервы, а возможности государства.

Во-вторых, мы сейчас обсуждаем только военную плоскость. А я, например, считаю, что у руководства США были договоренности с руководством Московии о том, как эта война должна происходить. Отсюда все эти удивительные "красные" линии, запреты нам бить по их территории.

"Или мы побеждаем, или Украины не будет"

– Вот вы говорите о тотальной войне. Я общался с некоторыми депутатами из "Слуги народа" и они говорят, мол, ну не придумывайте, сейчас не 1941 год, этого никогда не произойдет.

– В 1940 году, когда Франция потерпела поражение в войне с Германией, были президенты, министры, общественные деятели, депутаты, которые рассказывали, что Гитлера невозможно победить. Что нужно дружить с Гитлером. А были другие, было сопротивление. И кто из них прав мы знаем.

Я бы замерил IQ всех этих людей. Вообще, у них есть умственные способности для того, чтобы анализировать ситуацию? Я бы задал вопрос [таким депутатам]: "А ты сам воюешь? Или, возможно, твои дети воюют? Возможно, ты отдал последние деньги на оборону?" Что-то мне кажется, что нет. А если нет, ты не имеешь права вообще что-либо трындеть.

Есть страны, в которых родоплеменные общества побеждали армии XX века. О Вьетнаме и Афганистане не буду напоминать, но даже они побеждали США, Великобританию, СССР. Либо мы побеждаем сейчас, либо Украины просто не будет. Я за первый вариант.

– Сравните нашу армию в 2014 году и сейчас, насколько она изменилась. Я имею в виду сейчас не вооружение, потому что очевидно, что вооружения больше и оно лучше, есть западные образцы. Я говорю об управлении, организации процессов. Видите позитив?

– Я скажу осторожно: нормальные процессы, которые были – масштабировались. Нехорошие процессы масштабировались также. Поэтому в принципе большой разницы я не вижу. Конечно, характер войны изменился и техническая составляющая подтянулась. А в плане управления… Я считаю, что советская армия в годы Второй мировой была намного эффективнее в плане управления, чем российская. У украинской армии тоже есть свои проблемы в этом плане.

– Как считаете, Россию ждет вторая волна мобилизации? Смогут ли они без нее обойтись?

– Мы должны следить за количеством военных училищ. Если количество военных училищ резко, в десятки раз увеличится, то мобилизация будет. Этого не происходит. Потому никакой мобилизации я не ожидаю. Я думаю, они считают, что справятся таким количеством, которое сейчас. Войско без офицеров – это толпа. Поэтому, если они не готовят офицеров, значит никакой мобилизации не будет.

– Вы следите за ЧВК "Вагнер"? После убийства Пригожина она все еще существует и являет собой реальную силу?

– Существует. Она базируется в странах Африки, Венесуэле, откуда их возят на некоторые штурмы самолетами. ЧВК существует, просто поменяли руководство, идеологию. Я не знаю, кстати, жив ли Пригожин. Есть разная информация. Возможно, он не убит, а возможно это конспирология, но, слушайте, сделать так, чтобы сохранить жизнь, и сохранить лицо Путину, который наказал, напавшего на него человека, это в XXI веке не проблема.

"Мы воюем на 10% возможностей"

– Когда вы были депутатом, то активно выступали против Минских соглашений, считали их ловушкой. В ситуации, которая сейчас, как считаете, возможно ли что-то вроде таких же соглашений, если война не будет двигаться и ситуация не будет меняться.

– Теоретически у нас может быть все что угодно. Моя оценка подобных договоренностей? В истории уже были примеры: договоренности Чехословакии и гитлеровской Германии в 1938–1939 годах. Все то же было: демилитаризация, так называемая, уважение к немецкому населению, захват части территории. Я уверен, что если Украина на это пойдет, очень большое количество людей из страны поедет окончательно. В частности, военные к своим женам. И через некоторое время будет вторая волна войны, к которой Россия будет очень подготовлена и к разделу Украины присоединится не только рашка, а я думаю, что и некоторые наши соседи с Запада. Мир очень жесток и прагматичен в этом плане. Поэтому единственный вариант спасения Украины – победа в войне. А оно возможно. Я не фанатик, я трезво оцениваю ситуацию. Мы сражаемся на 10% своих возможностей.

А Минские договоренности это была не только ловушка. Это был результат, в том числе, большого количества агентов воздействия в разных областях.

Кроме того, Германия, США, Польша и другие страны только начали думать, что нужно перевооружаться. Конечно, им хочется все это свернуть. Им не хочется делать снарядное производство, увеличивать армию, потому что все это приведет к снижению социальной поддержки населения и отразится на избирательных перспективах. А если мы им дадим такой пас и скажем, что мы сдаемся, они с удовольствием этот процесс прекратят. Но если мы продержимся, то через несколько лет они будут вынуждены вернуть себе производство, строить армию, и общество к этому привыкнет, а нам будет больше помощи в этой связи.

– Работает ли перенос войны на территорию России, который мы видим на примере Курской области. Россия – большая страна. Иногда кажется, что в Москве не переживают за то, что происходит, условно, на Белгородщине.

– Что такое Россия? Россия – это прослойка, так называемой, элиты, обслуживающий персонал (Росгвардия и т.д.) и население. Мнение населения никого не волнует. Тем более что население сейчас поддерживает Путина, работает на ВПК и живет очень хорошо. Нет бедного русского народа, который обманывает Путин, а есть народ, поддерживающий агрессию. Когда эта элита будет чувствовать, что именно она за все ответит, война очень скоро закончится. Эти люди не променяют свое будущее с любовницами, черной икрой, островами и большими яхтами на какие-нибудь забавы. Эти люди – гедонисты, они не фанатики. Это не гитлеровское руководство, где было много людей, у которых дети сражались и они сами сражались. Поэтому нужно брать их за шкирку. У нас это не делается, но я думаю, что до этого может дойти. Если до этого дойдет, то будет то, что было на Майдане в 2014 году: когда беркутня почувствовала, что их могут убить, они разбежались очень быстро. Так же будет с рашкой при соответствующем стечении обстоятельств.

Многое зависит от позиции западных лидеров, если не будет лукавой политики, где Украина – это разменная монета. А если будет [лукавая политика]… Израиль очень хорошо держит за яйца американское руководство, потому что там большая сплоченная диаспора, которая влияет на выборы в Конгресс, Сенат и на президентские выборы. Поэтому Байден может сколь угодно ставить ультиматумы Нетаньяху, но Нетаньяху делает то, что хочет Израиль. И Украине нужно также готовить нашу диаспору. Сколько было тех израильтян, когда начались их войны с арабами. У них ситуация была гораздо хуже. Но они были сплочены, они воевали не понарошку. Поэтому если мы сплотимся, поймем свою национальную идею, свое место в мировой иерархии будущего, то все возможно. Не надо слушать все эти панические настроения. Такие люди просто плохо знают историю и свой народ.