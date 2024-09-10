Просила помощи у Зеленского и получала подозрение от СБУ: как выглядит жена экс-нардепа Семена Семенченко

Женщина работает в общественной организации

Семен Семенченко отметился тем, что участвовал в боях на Донбассе в 2014 году, а также был народным депутатом. В то же время его жена также была достаточно активной и неоднократно попадала в публичное пространство.

"Телеграф" расскажет, что известно о Наталье Музыке и чем она успела запомниться.

Что известно о жене Семене Семенченко

Наталья Музыка (Московец) родилась 5 марта 1983 в Донецке. С Семенченко она познакомилась на Донбассе, куда тот переехал в 2000-х годах. Как пишут в медиа, у них был общий бизнес — "Новое спутниковое телевидение". Так, предоставлялись услуги по установке спутникового ТВ в Донецкой области. Впоследствии закрыли фирму.

Вероятно, супруги обручились в 2000-х. У них есть трое детей: Григорий (17 лет), Михаил (14 лет), Артем (13 лет).

Фото: Фейсбук Семена Семенченко

Фото: Фейсбук Натальи Музыки

В 2021 году Служба безопасности Украины сообщила Наталии о подозрении в хищении средств "Благотворительного фонда батальона "Донбасс". Речь шла о растрате 150 тысяч гривен.

Сама Музыка рассказала, что подозрение от СБУ получила у кофейни. Вот как она это комментировала:

"Сегодня СБУ вручило и мне подозрение. При чем сделали это на видеокамеру возле кафе. Теперь я злобная воровка. Статья 185, ч. 3. карается лишением свободы от трех до шести лет. Осталось понять, на кого оставить троих детей", – написала она.

По словам Семенченко, до этого женщину избили. Он отметил, что получал угрозы от СБУ о возможном нападении на его родных. В частности, Семен рассказал, что у жены был переломанный нос, кости лица и сотрясение мозга.

"3 недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести. Неделю назад она была прооперирована — очное дно фактически пришлось собирать по частям. Этого подонкам показалось мало, и сегодня СБУ вручило подозрение моей жене, матери моих троих детей", – отметил мужчина.

Фото: Фейсбук Семена Семенченко

Сами представители СБУ ответили журналистам, что угроз с их стороны не было, и Семенченко манипулирует.

"Учитывая общественный резонанс и получив разрешение следователей, СБУ публикует фото с сегодняшнего вручения подозрения. На нем четко видно, что женщина находится в хорошем физическом состоянии, без признаков повреждений", — отметили в СБУ.

Фото: СБУ

Чем занимается жена Семенченко сейчас

В 2021 году Семенченко и бизнесмену Евгению Шевченко сообщили о подозрении в создании незаконного вооруженного формирования. В частности, Семена тогда арестовали на 2 месяца без возможности внести залог. После этого жена военного персонально просила у президента Зеленского предоставить юриста от Офиса президента.

Впоследствии Семенченко начал голодовку, объясняя, что его удерживают в тесной единичной камере. Так, жена военного вместе с неравнодушными вышла в Офис президента с требованием освободить ее мужа из-под ареста.

Фото: Фейсбук Натальи Музыки

Известно, что судебный процесс над Семенченко до сих пор не завершен. Однако в июне его уволили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Хотя мужчине постоянно нужно брать разрешение, чтобы уехать из Киева, в частности, для выполнения задач на фронте.

Крайнее фото в сети, на котором Семенченко можно увидеть вместе с женой, сделано в феврале 2022 года. Тогда проходило судебное заседание, и военный еще находился под арестом.

Фото: Фейсбук Натальи Музыки

В последнее время в публичном пространстве о Наталье Музыке нет новостей. Известно, что сейчас женщина возглавляет общественную организацию "Объединение матерей и жен Защитников Украины". Она занимается помощью военным, поддержкой памяти павших, организацией мероприятий для семей защитников.

Фото: Фейсбук Натальи Музыки

Также на странице Натальи в Facebook указано, что она является членом Общественной бюджетной комиссии Киева и редактором газеты "Восток и Запад вместе".

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